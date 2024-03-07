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МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря*

07 марта 2024, 19:02
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск по уголовной статье. Об этом следует из розыскной базы МВД России.
Главный редактор новостного сайта Newsader в настоящее время проживает на территории Литвы.

На сайте ведомства указывается, что журналиста объявили в розыск по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.


Иностранным агентом Кушнаря* Минюст России признал 23 сентября 2022 года. Причиной для этого стало финансирование со стороны Украины, которое журналист получал, чтобы осуществлять политическую деятельность.

Днём ранее МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Ронана. В 2018 году он стал фигурантом уголовного дела после статьи в его издании с призывом наносить удары по Крымскому мосту.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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Стали известны наиболее популярные на 8 Марта схемы мошенничества
ИБ-эксперт Фомин: Мошенники используют заказы цветов и подарков
07 марта 2024, 19:16

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин заявил об особой популярности на 8 Марта схем мошенничества, связанных с доставкой подарков и цветов.
В этой связи, предупреждает эксперт, особенно бдительным стоит быть мужчинам.

«Далее может следовать покупка туров на выходные (возможен вариант, когда мошенники располагают данными о предпочтениях пользователя и демонстрируют ему рекламу). Узнать о вкусах человека злоумышленнику не составит труда, существует масса вариантов: установка вирусов на телефон, сбор данных из открытых источников и купленных в даркнете баз», — добавил в беседе с Газета.ру Фомин.

Он также допустил, что в дальнейшем аферисты всё чаще будут прибегать к использованию ИИ в своих схемах обмана людей.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян — они начали рассылать людям письма о так называемом «налоге на СВО» и предлагают отказаться от его выплаты.

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#юрист
#покупка
#ии
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Turkish Airlines не хочет возить россиян в Аргентину без обратного билета
07 марта 2024, 18:57

Фото: iStock/Aviator70

Авиакомпания Turkish Airlines начала отказывать в перевозке россиянам в Южную Америку. Об этом говорится в Telegram-канале «Аргентина на русском языке».
По словам сотрудника авиакомпании, российские туристы обязательно должны при себе иметь обратный билет, причем он должен быть в одном бронировании.

«Таким образом компания снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров и, по всей видимости, реагирует на новые требования миграционных властей в регионе», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что пассажиров также могут не пустить на рейс, если они едут с малым количеством багажа или вовсе без него, а также же если пассажир ранее за границу не ездил.

Turkish Airlines может отказать в перелете, если человека нет страховки или брони в отеле. Уже зафиксировано несколько подобных случаев, когда пассажиров не допускали на регулярные рейсы из Стамбула в Аргентину.

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#пассажир
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#авиакомпании
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Россиянки назвали самые безопасные направления для женского туризма
По мнению российских женщин Белоруссия — самая безопасная страна для туризма
07 марта 2024, 18:48

Фото: iStock/macniak

Белоруссия лидирует по уровню доверия российских путешественниц как самая безопасная страна для туризма. Об этом сообщает Ostrovok.ru.
В преддверии 8 марта эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru опросили 3000 российских женщин и выяснили, какую зарубежную страну они выделяют для себя как самую безопасную для путешествий. Как оказалось, почти каждая вторая туристка отдала свой голос за Белоруссию, назвав ее в числе приоритетных направлений для поездок. Всего за страну отдали свои голоса 45% опрошенных.

Среди предложенных азиатских направлений российские женщины высоко оценили Таиланд — за него проголосовали 16% респонденток. Около 13% путешественниц с удовольствием предпочли бы отправиться подругами на отдых в Турцию.

Среди российских направлений наибольшее доверие вызывает Калининградская область. Там туристки отмечают красивый природный рельеф, наличие морского побережья и уникальные архитектурные ансамбли городов.

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#женщины
#путешествия
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Депутат Говырин предупредил о штрафе до 5 млн рублей за использование чужого фото
07 марта 2024, 18:47

Фото: istockphoto.com/RossHelen

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предупредил о последствиях использования чужих фотографий и картинок из Сети, в частности, для предпринимателей.
Он отметил, что за каждое не законно использованное фото может грозить выплата компенсации автору в размере 10 тыс. до 5 млн рублей.

«Если использование изображения не подтверждено лицензионным договором с автором, то он вполне может подать иск, так как такое использование неправомерно, а найти владельца сайта достаточно легко. Если сайт принадлежит организации, то она несет ответственность», — пояснил в беседе с «Известиями» Говырин.

Ранее управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» Илья Русяев рассказал, что взимание маркетплейсами платы за возврат некачественных товаров нарушает права потребителя.

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Для подмосковных педагогов провели онлайн-урок по обращению с отходами
07 марта 2024, 18:23

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Онлайн-урок по теме «Обращение с ТКО» провела для представителей образовательных организаций всех шестидесяти подмосковных округов компания «Хартия» — региональный оператор по обращению с отходами в Ногинском кластере, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«В ходе урока участникам рассказали о деятельности регионального оператора, а также о целях и задачах национального проекта «Экология». На занятии были рассмотрены причины и последствия возникновения отходов, тема переработки и вторичного использования попавших в мусор материалов. Участникам урока рассказали об используемой в Подмосковье системе сортировки мусора «Два бака» и о проекте «Мегабак», — говорится в сообщении.
В завершение онлайн-урока слушатели — учителя и воспитатели учебных заведений Московской области — задавали вопросы и обсудили наиболее актуальные темы. Полученные знания они смогут использовать на своих занятиях с подрастающим поколением.

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#вебинар
#мегабак
#московская область
#подмосковье
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Депутат Госдумы анонимно передал три квадрокоптера для бойцов СВО
07 марта 2024, 17:31

Фото: Никита Сморкалов

Три квадрокоптера «Мавик 3Т» передал добровольческому подразделению БАРС-4 депутат Госдумы РФ, при этом он не стал раскрывать своё имя, чтобы «не набирать баллы за счёт поддержки бойцов», передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
Боец отряда Юрий Сахаров поблагодарил депутата за щедрый дар.

«Это очень нужные для нас и дорогостоящие «штуки». Каждый квадрокоптер стоит 650 тысяч рублей. От имени подразделения хочу сказать депутату большое человеческое спасибо!» — сказал Сахаров.
Квадрокоптеры, а также несколько комплектов тактических наушников поступили на склад подразделения, расположенный в Одинцовском округе, а сегодня, 7 марта, всё собранное отправили в Херсонскую область, где сейчас несёт службу БАРС-4.

Подразделение БАРС-4 полностью сформировано из добровольцев, поэтому снабжение во многом происходит за счёт помощи жителей России: люди закупают для бойцов медикаменты, дорогое оборудование, строительные материалы и прочее.

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#помощь
#одинцовский городской округ
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Синоптик Ильин: «Декабрь стал самым снежным месяцем уходящей зимы»
07 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что за всю зиму в Москве выпало 174 мм осадков, что на 18% выше нормы.
«При этом декабрь стал самым снежным месяцем уходящей зимы. Тогда осадков выпало на 44% больше нормы. Но уже в январе снежный покров даже не добрался до усредненных значений, тогда сугробы были на 15% меньше нормы. Но в феврале зима отыгралась и превысила норму по осадкам на 25%», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Также он отметил, что жители столицы до конца недели будут наблюдать солнечную погоду.

«Завтра возможно пройдут небольшие осадки при температуре от 0°С до 2°С в Москве. До конца недели в Москву вернутся отрицательные температуры, но не столь существенные: в субботу -1...-3°С, такая же температура и в воскресенье. По области до -6°С», — пояснил в беседе с RT Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве снег сойдет во второй половине апреля. Специалист отметил, что в настоящее время снега в Москве по меньше мере в 1,5 раза больше, чем должно быть по климату. Соответственно потребуется больше времени, чтобы он растаял.

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#зима
#снег
#температура
#погода
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Подмосковные информаторы рассказали о предстоящих выборах космонавтам на МКС
07 марта 2024, 17:13

Фото: iStock/3DSculptor

Члены подмосковной участковой избирательной комиссии в рамках работы по адресному информированию избирателей рассказали о предстоящих выборах президента РФ трём российским космонавтам, находящимся на МКС, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребенкин пообщались с информаторами и заявили, что собираются принять участие в голосовании», — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что во время голосование космонавты будут находиться на орбите, отдать свой голос на выборах они смогут через доверенных лиц. Организацию голосования для космонавтов поручили председателю территориальной избирательной комиссии города Королёв.

Отмечается, что голосование будет организовано с использованием технических возможностей Центра управления полётами (ЦУП) и с соблюдением тайны голосования.

Поквартирное информирование избирателей стартовало в Московской области 17 февраля, сегодня оно завершается. В ходе работы прошедшие специальное обучение члены участковых избирательных комиссий региона лично проинформировали о предстоящих выборах, кандидатах и различных формах голосования более 3 млн человек.

Выборы президента Российской федерации состоятся в марте. Для удобства избирателей они будут проходить в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
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#космонавты
#мкс
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Подмосковные студенты стали призерами национального чемпионата «Профессионалы будущего»
07 марта 2024, 17:12

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты «Подмосковья» разработали инновационные решения для предприятий. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Чемпионат проходит в рамках 19-го международного форума «Лом черных и цветных металлов» и выставки технологий вторичной переработки, утилизации вторсырья Moscow International Recycling Expo 2024.

«Команда «Путь логиста» в составе Ярослава Жабицкого, Полины Лысенко, Дарьи Ахромовой и преподавателя Евгении Киселевой. Студенты работали над реальными проблемами, с которыми сталкиваются предприятия в различных отраслях. Эти задачи (кейсы) были предоставлены компаниями-партнерами университета. Ребята анализировали данные, проводили исследования и разрабатывали инновационные решения для оптимизации производственных процессов, повышения эффективности и снижения затрат», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что благодаря соревнованиям студенты смогли проверить свои силы в работе с реальными задачами и бизнес-процессами.

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