МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря*

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Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск по уголовной статье. Об этом следует из розыскной базы МВД России.
Главный редактор новостного сайта Newsader в настоящее время проживает на территории Литвы.
На сайте ведомства указывается, что журналиста объявили в розыск по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.
Иностранным агентом Кушнаря* Минюст России признал 23 сентября 2022 года. Причиной для этого стало финансирование со стороны Украины, которое журналист получал, чтобы осуществлять политическую деятельность.
Днём ранее МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Ронана. В 2018 году он стал фигурантом уголовного дела после статьи в его издании с призывом наносить удары по Крымскому мосту.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
На сайте ведомства указывается, что журналиста объявили в розыск по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.
Днём ранее МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Ронана. В 2018 году он стал фигурантом уголовного дела после статьи в его издании с призывом наносить удары по Крымскому мосту.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова