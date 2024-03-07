СК РФ объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что иностранных наёмников заочно привлекли по статье Уголовного кодекса о вербовке, обучении, финансировании и ином материальном обеспечении наёмника, а равно его использовании в вооружённом конфликте.
Среди объявленных в розыск числятся наёмники из Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.
Также главе ведомства Александру Бастрыкину представили доклад о ходе расследования уголовных дел в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили из «Грузинского национального легиона», которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ за вознаграждение.
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Среди объявленных в розыск числятся наёмники из Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.
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Анастасия Чинкова