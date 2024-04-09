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МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, который распространял фейки об армии России. Такие данные следуют из базы розыска ведомства.
«Зыгарь* Михаил, 31.1.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из ведомственной базы.
При этом статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется.
Ранее стало известно, что на Зыгаря* возбудили уголовное дело за распространение фейков об армии России.
Следствие установило, что 27 июня 2022 года Зыгарь* на личной странице «Вконтакте» написал о событиях в Буче. В сообщении содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных.
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* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Элина Позднякова