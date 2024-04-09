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МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*

09 апреля 2024, 22:54
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*, который распространял фейки об армии России. Такие данные следуют из базы розыска ведомства.
«Зыгарь* Михаил, 31.1.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из ведомственной базы.

При этом статья, по которой он объявлен в розыск, не уточняется.



Ранее стало известно, что на Зыгаря* возбудили уголовное дело за распространение фейков об армии России.

Следствие установило, что 27 июня 2022 года Зыгарь* на личной странице «Вконтакте» написал о событиях в Буче. В сообщении содержалась заведомо ложная информация о действиях российских военных.

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* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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На выплаты по соцконтрактам в Подмосковье предусмотрено более 200 млн рублей
09 апреля 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Мособлдумы.

На выплаты в рамках социальных контрактов в Подмосковье в этом году предусмотрено более 200 млн рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что президент поручил максимально расширить систему социального контракта и дополнительно направить на это 100 млрд рублей.
«Такая мера поддержки успешно зарекомендовала себя в Московской области. Социальный контракт призван помочь людям преодолеть жизненные трудности и выйти на стабильный доход. Выплаты по подобным контрактам могут быть направлены, например, на открытие своего дела», – рассказал Брынцалов.
По его словам, в 2023 году в Московской области был заключён 1 521 социальный контракт. В 2024-м на выплаты в рамках соцконтрактов предусмотрено 211,5 миллиона рублей. Ожидается, что их будет заключено не менее 1,1 тыс.

О том, как заключить социальный контракт в Подмосковье, можно узнать на сайте Мособлдумы.

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#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
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Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс
09 апреля 2024, 21:40

Фото: iStock/trofimich

Ушёл из жизни ученый из Великобритании Питер Хиггс, который предсказал существование элементарной частицы бозон и получил за это Нобелевскую премию. Ему было 94 года. Об этом стало известно из сообщения Эдинбургского университета.
«Было подтверждено, что профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он скончался мирно дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», — говорится в публикации.

Уточняется, что Хиггс предсказал существование элементарной частицы бозон ещё в 1964 году, за 48 лет до её открытия. В 2013 году учёный получил за это Нобелевскую премию по физике.

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Жители Подмосковья пожаловались в Минэкологии на бобров
09 апреля 2024, 20:54

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Минэкологии Подмосковья поступило много обращений обеспокоенных граждан на бобров. Они жалуются на то, что животные стачивают живые деревья садовых участках, захламляют древесными остатками водоёмы и вредят экологии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Бобры и деревья находятся в неразрывной связи как компоненты одной природной среды. Зелёные насаждения – единственный источник их питания. Поэтому переживать за экологическую обстановку не стоит. Нужно просто ужиться с грызунами на одной территории», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Бобры строят из веток, камней и глины плотины и хатки на реках и ручьях. Хатки служат грызунам безопасным домом, а плотины помогают создавать подводные входы в убежища, защищая от хищников и обеспечивая теплом. Кроме того, плотины способствуют образованию запруд, что упрощает бобрам доступ к пище.

По мнению специалистов, тревожить бобров без причины не стоит. Но, если грызуны повадились ходить на ваш земельный участок, можно принять меры для защиты деревьев, не вредя при этом животным. Деревья рекомендуется обвязывать металлической сеткой или листами железа на высоте 70-80 см от земли. Можно поставить и специальные отпугивалки животных.

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#московская область
#подмосковье
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Жителям Подмосковья станет проще решать проблемы содержания территорий
09 апреля 2024, 20:37

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

На мобильных устройствах для жителей Подмосковья теперь доступно приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Скачать сервис для обратной связи можно через российский магазин приложений RuStore или через соцсеть «ВКонтакте». Кнопка для скачивания интегрирована в сообщество ГУСТ МО.
«Жители Подмосковья могут с помощью платформы высказать замечания по содержанию территорий, например, сообщить о дефектах асфальта во дворах, скоплениях мусора на контейнерных площадках, отсутствии уличного освещения. Потребуется отметить точку на интерактивной карте в приложении, прикрепить фото или видео и описать суть вопроса. Заявку передадут в соответствующую службу, а после выполнения работ пользователь получит уведомление о результате», – говорится в сообщении.
Кроме того, программа позволяет отслеживать события в муниципалитете, следить за общественными обсуждениями, голосованиями, смотреть прямые трансляции.

Скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» можно в российском магазине приложений RuStore.

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#московская область
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Преподаватель Каспарова рассказала, что портит речь человека больше всего
Преподаватель Каспарова: Слова-паразиты и паузы делают человека скучным
09 апреля 2024, 20:32

Фото: iStock/fizkes

Преподаватель речи Седа Каспарова не рекомендовала использовать при общении слова-паразиты и долгие неуместные паузы, так как это делает собеседника скучным.
«Отследите свою энергию. Когда вы в классном драйвовом состоянии, вы «заряжаете» людей. Занимайтесь физкультурой, а перед встречей вспомните о её целях. Проследите, не слишком ли много в ваших историях мелких деталей, слушайте себя и отслеживайте реакцию людей, задавайте вопросы — людям будет приятно, а вам понятно, о чем им интересно услышать», — пояснила в беседе с NEWS.ru Каспарова.

Также специалист не рекомендовала в разговоре перескакивать с темы на тему, а также тараторить и не давать собеседнику высказаться. Она подчеркнула, что важно дать другому человеку полноценно ответить.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рекомендовала более терпимо и позитивно относится к открыткам от родственников в мессенджерах.

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Для подмосковных детей стартовала весенняя лагерная смена
09 апреля 2024, 20:02

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области началась весенняя лагерная смена. Более 200 детей проведут школьные каникулы в лагере «Литвиново», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Свыше 200 детей из разных уголков региона решили провести весенние каникулы в лагере в Наро-Фоминске. Этот лагерь вошёл в топ-10 по России, и дети проведут там незабываемые восемь дней.
«Всего в этом году мы обеспечим бесплатными путёвками более 10 тысяч детей», – уточнила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Смена стартовала 6 апреля и продлится до 14 апреля. Для детей в лагере доступно пятиразовое питание, спортивные секции и мероприятия. Предусмотрены кружки, бассейн, дискотеки, выступления на сцене, творческие вечера.

Как напомнили в ведомстве, бесплатные путёвки в оздоровительные учреждения в Подмосковье положены детям из семей с низким доходом, детям участников спецоперации, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

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#минсоцразвития мо
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#отдых
#лагерь
#каникулы
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье дети-сироты получили по губернаторской программе около 8 тысяч квартир
09 апреля 2024, 19:51

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье по программе губернатора детям-сиротам выдано около 8 тысяч квартир. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Мы – регион-лидер по предоставлению квартир детям-сиротам. С начала реализации губернаторской программы в регионе выдано порядка 8 тысяч таких квартир. При этом Подмосковье – единственный регион, где сертификат на жильё ребенок может получить с 18 лет, тогда как по всей стране – только с 23. Сертификат даёт ребёнка право выбрать квартиру в любом городском округе региона», – рассказала Болатаева.
В министерстве пояснили, что ребёнок может на выбор получить сертификат или квартиру посредством выдачи ключей. В этом году планируется выдать более 670 сертификатов, а готовые квартиры получат около ста детей. В региональном бюджете на это заложено 3,5 млрд рублей.

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#дети
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#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
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На 58-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков
09 апреля 2024, 19:44

Фото: iStock/jorgeantonio

Заслуженный артист РФ и дрессировщик Андрей Клыков умер на 58-м году жизни. Об этом говорится на сайте Росгосцирка.
Причина смерти Клыкова не уточняется. Дату и место похорон объявят дополнительно. Руководство Росгосцирка выразило соболезнования родным и близким актера.

Клыков родился в сентябре 1966 года. В 1987 году окончил ГУЦЭИ имени Румянцева. Также Клыков имел орден «За службу России» и медаль «За веру и добро». В знаменитом сериале «Улицы разбитых фонарей» артист снялся в 2000 году.

Напомним, 27 июля стало известно, что российский актер Андрей Бабенко скончался в возрасте 47 лет. Актер сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» также сыграл эпизодические роли в сериалах «Морские дьяволы» и «Тайны следствия».

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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Бабенко
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#сериал
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Ушёл из жизни советский космонавт, дважды Герой СССР Аксёнов
09 апреля 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Летчик-космонавт СССР, бортинженер космического корабля «Союз-22» и космического корабля «Союз Т-2», дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, об этом сообщили в «Роскосмосе».
«От имени госкорпорации «Роскосмос» и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима», — говорится в сообщении госкорпорации.

Аксёнов родился в небольшом селе Гиблицы в Рязанской области 1 февраля 1935 года.

В 1953 году будущий герой потупил в 10-ю военную авиационную школу первоначального обучения в г. Кременчуге, а в 1955 продолжил обучение в Чугуевском военном авиационном училище лётчиков.

15 сентября 1976 года уже состоявшийся космонавт провел свой первый полет в космос на корабле «Союз-22».

Аксёнова дважды удостоили высшей степени отличия в СССР — Герой Советского Союза.

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#смерть
#космонавт
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