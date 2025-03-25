Екатерина Шульман* (фото: Telegram @eschulmann)
МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*, следует из базы данных ведомства.
В розыскной карточке Шульман* уточняется, что её разыскивают по статье уголовного кодекса. При этом номер и содержание статьи, а также возможные санкции по ней не приводятся.
Однако, по данным Telegram-канала SHOT, в розыск политолог была объявлена по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, совершённом лицом после его привлечения к административной ответственности. По этой статье ей грозит два года лишения свободы.
Напомним, что Шульман* была в внесена в список иноагентов Минюста РФ в апреле 2022 года. Она пыталась обжаловать данное решение, однако Замоскворецкий суд Москвы отказался убирать её из реестра.
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Однако, по данным Telegram-канала SHOT, в розыск политолог была объявлена по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, совершённом лицом после его привлечения к административной ответственности. По этой статье ей грозит два года лишения свободы.
Напомним, что Шульман* была в внесена в список иноагентов Минюста РФ в апреле 2022 года. Она пыталась обжаловать данное решение, однако Замоскворецкий суд Москвы отказался убирать её из реестра.
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Анастасия Чинкова