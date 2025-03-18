Столичная прокуратура требует возбудить новое уголовное дело в отношении Бориса Акунина*

Борис Акунин* (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили)*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что речь идёт о статье Уголовного кодекса России об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.
В течение года Акунина* уже дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие необходимой маркировки.
Прокуратура выяснила, что в период с 11 января по 12 марта писатель продолжал публиковать в открытом доступе материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.
Бориса Акунина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 18 декабря 2023 года, после чего 12 января 2024 года Минюст признал его иноагентом. В настоящее время писатель проживает за границей, он неоднократно выступал против проведения СВО, распространял сведения, дискредитирующие российскую армию, а также сотрудничал с иностранными и запрещёнными организациями.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск
В течение года Акунина* уже дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие необходимой маркировки.
Прокуратура выяснила, что в период с 11 января по 12 марта писатель продолжал публиковать в открытом доступе материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.
Бориса Акунина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 18 декабря 2023 года, после чего 12 января 2024 года Минюст признал его иноагентом. В настоящее время писатель проживает за границей, он неоднократно выступал против проведения СВО, распространял сведения, дискредитирующие российскую армию, а также сотрудничал с иностранными и запрещёнными организациями.
Читайте также:
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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск
Анастасия Чинкова