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Сбежавшая из России иноагент Екатерина Шульман не оплачивает долги

Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей
14 августа 2024, 06:10
Фото: istock/Andrey Sayfutdinov

Фото: istock/Andrey Sayfutdinov

Политолог Екатерина Шульман* столкнулась с финансовыми трудностями. Ей был назначен штраф почти в 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Согласно документам, которые оказались в распоряжении РИА Новости, размер задолженности составляет 49 917 рублей, к которым добавляется 3,5 тысячи рублей исполнительского сбора.

Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), что повлекло за собой штраф в максимальном размере в 50 тысяч рублей.



В апреле 2022 года министерство юстиции РФ внесло Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В августе того же года она пыталась обжаловать это решение, однако суд отклонил её иск, указав на получение финансирования из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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#рф
Вернет ли Долина свою квартиру: адвокат Добровинский оценил шансы
Адвокат Добровинский: Долина может аннулировать сделку, если не подписала документы
14 августа 2024, 01:26

Фото: istock/ArLawKa AungTun

Александр Добровинский оценил возможность Ларисы Долиной вернуть свою квартиру, которая была украдена мошенниками. По его словам, если певица докажет, что не подписывала документы на продажу, суд может аннулировать сделку. Однако, покупатели квартиры, скорее всего, будут искать компенсацию через суд, что может привести к дополнительным потерям.
Добровинский рекомендовал быть осторожным с подозрительными звонками, сообщает Starhit.ru. Установка приложений для блокировки нежелательных звонков также может помочь защитить ваши финансовые данные.

«Не сообщайте личные данные по телефону. Лучше прекратить разговор и обратиться напрямую в банк или полицию», — предостерег адвокат.
Лариса Долина и ее юристы активно работают над восстановлением справедливости, в то время как оперативники продолжают отслеживать движение средств и расследовать действия мошенников. Певица пока воздерживается от дальнейших комментариев в интересах следствия.

Лариса Долина подтвердила факт мошенничества в видеообращении и отметила, что аферисты действовали изощренно. Важно быть внимательным и предпринимать меры предосторожности, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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#адвокат
#певица
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Долину ограбила ее собственная курьерша: как мошенники забрали у звезды миллионы
Задержана 53-летняя женщина, которая забрала у Ларисы Долиной миллионы и перевела их мошенникам
14 августа 2024, 01:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и значительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.
По информации представителей МВД России, Анжела Н. действовала в качестве курьера, забирая у Ларисы Долиной денежные средства и передавая их мошенникам, передает Starhit.ru. В результате обмана певице был причинен ущерб в размере более 200 миллионов рублей.

Саму Ларису Долину недавно прокомментировала ситуацию, уточнив, что злоумышленники не только обманули ее, но и взломали ее социальные сети. В настоящее время на квартиру певицы наложен арест, а предварительное следствие установило, что мошенники находятся на территории Украины. Лариса Долина также отметила, что в соцсетях было опубликовано поддельное обращение от ее имени, которое не соответствует действительности.

«Я стала жертвой тщательно спланированного мошенничества. В интересах следствия не могу предоставить больше информации», — заявила певица.

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#мошенники
#певица
#следствие
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«Взяли аванс и пропали»: Лоза рассказал, как мошенники обманули его с квартирой
Музыкант Лоза: мошенники обманули с квартирой, а полиция не стала разбираться
13 августа 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Ситуация с обманом Ларисы Долиной находится в центре внимания шоу-бизнеса. Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщил, что также попадался на удочку мошенников, однако заниматься его делом никто не захотел.

«Меня также обманули несколько лет назад насчет квартиры, только там другие дела были. Мне пообещали, взяли аванс и пропали. Я пришел в полицию с заявлением, а там сказали, что никто не будет заниматься этим делом, потому что подобных лежит целая пачка», — рассказал Юрий Лоза.

Музыкант выразил сожаление о том, что мошенники работают быстрее правоохранительных органов и сказал, что для борьбы со злоумышленниками нужно работать на опережение и привлекать большие специалистов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что артистка Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц.

Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией. По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные преступниками от сделки с народной артисткой.

Юрий Лоза прокомментировал эту ситуацию, назвав основную причину мошенничества в России на данный момент.


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#атака
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Болдышева пожаловалась на преследовавшего её сталкера
12 августа 2024, 20:53

Фото: iStock/Farion_O

Солистка поп-группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала, что её преследовал не знакомый ей человек.
По её словам, всё началось с того, что её тайному поклоннику не понравились её фото в соцсетях и на сайте.

«Я была с ним не знакома, не знаю, с какой стати он решил, что может от меня что-то требовать. Не понимаю, что ему могло не понравиться в моих фото, но он стал настойчиво требовать их удалить. Он звонил, писал сообщения, обрывал мой телефон, телефон Алексея Горбашова», — рассказала в беседе с Газета.ру артистка.

Она добавила, что мужчина вызнал телефоны её близких, писал её в соцсетях и оставлял комментарии под постами. Всё это продолжалось несколько месяцев, после чего сталкер исчез.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказывал мнение о том, что российского комика Александра Ревву не «отменят» в России из-за его дружбы с Владимиром Зеленским, поскольку артист ничего компрометирующего не сделали не сказал.

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#телефон
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#артист
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Зритель в микрофон обматерил юмориста Галкина* во время его концерта
В Юрмале юмориста Максима Галкина* обматерил посетитель концерта
12 августа 2024, 11:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юмориста Максима Галкина* на концерте в Юрмале обматерил зритель с первого ряда. Об этом сообщает Life.
Во время своего концерта Галкин* общался со зрителями и отвечал на их вопросы. Отмечается, что шоумен передал одному из зрителей микрофон, после чего тот стал оскорблять Галкина*.

Посетитель концерта добавил, что специально посетил мероприятие юмориста, чтобы «в глаза сказать, кем он является». Галкин* поблагодарил мужчину, сказав, что отданные за билет денежные средства пойдут на благополучие его семьи.

Позднее этот же зритель хотел подарить юмористу красные гвоздики и стал раскладывать их на сцене нечетным количеством, но Галкин* сказал, что не примет их.

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Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
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#деньги
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Звезда «Интернов» указал на ошибку покинувших Россию артистов
Охлобыстин: артисты не имеют права уходить с поста, их дело развлекать и утешать
11 августа 2024, 18:20

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Актер Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах. Об этом информирует РИА Новости.
По его мнению, актеры, которые покинули РФ в тяжелый час, поступили «не очень прилично». Охлобыстин отметил, что в трудные времена деятели культуры должны утешать и поддерживать людей, а не оставлять их.

Решение об эмиграции каждый принимает самостоятельно и если данный аспект не касается «откровенного предательства», то рассуждать не о чем, добавил звезда «Интернов». Охлобыстин заключил, что в нынешней ситуации ощущает себя «в своей тарелке».

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#актеры
#рф
#фильм
#концерт
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Константин Меладзе сдает виллу в Гурзуфе туристам
SHOT: продюсер Константин Меладзе сдает свою дорогую виллу в Гурзуфе туристам
11 августа 2024, 13:03

Фото: istockphoto/B.inna

Дорогую виллу в крымском Гурзуфе туристам сдает продюсер Константин Меладзе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источников, знаменитость уже примерно год пытается продать недвижимость, но покупателя нет. Сейчас ценник составляет 387 миллионов рублей, торг уместен.
Пока нет нового собственника, Меладзе сдает особняк с учетом спроса и срока аренды. Так, сутки в нем обойдутся от 60 до 110 тысяч рублей. В эту сумму включен хаммам, спортзал и зона барбекю. Месяц проживания стоит два миллиона рублей, можно пользоваться услугами горничной, завхоза и садовника.

По данным SHOT, виллу не видят посторонние, до пляжа идти полтора километра. Ранее певцу Валерию Меладзе предложили избавиться от недвижимости, а вырученные деньги отправить на нужды СВО.

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#аренда
#жильё
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Продюсер Бабичев объяснил, почему Ревву не «отменят» из-за дружбы с Зеленским
Продюсер Бабичев: Ревва не вёл себя вызывающе
08 августа 2024, 20:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение о том, что российского комика Александра Ревву не «отменят» в России из-за его дружбы с Владимиром Зеленским, поскольку артист ничего компрометирующего не сделали не сказал.
«Я не думаю, что стоит ждать полной «отмены». Сам Ревва ничего конкретного не говорил, как-то вызывающе себя не вёл и никаких донатов не отправлял. Дружба с кем-то — это не преступление. То, что мы сейчас наблюдаем, а именно вычеркивание его из списков артистов большого концерта, — это конкретные решения конкретных людей», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко комментировала желание украинского исполнителя Ивана Дорна выступить перед россиянами для того, отмечая, что он может пойти на такие шаги, чтобы просто заработать денег.

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#артист
#шоу-бизнес
#россия
#украина
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Невыносимые страдания Пугачевой: ухудшение здоровья и кто на самом деле вынудил певицу покинуть РФ
08 августа 2024, 16:05

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Экс-работница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова не раз приоткрывала занавес личной жизни артистки. Несмотря на то, что женщина уже давно не вхожа в дом примадонны, она продолжает интересоваться жизнью бывшей работодательницы и делится своими наблюдениями с прессой. О том, как на самом деле живет артистка после убытия из России и намерена ли вернуться расскажет редакция «Радио 1».
По мнению Людмилы Дорондовой, Алла Пугачева покинула Россию вынуждено и невыносимо страдает на чужбине.

«Ее оторвали от всего и режут без ножа, просто по частям! Ну пожалейте хоть ее!» — призывает женщина.

«Отправила себя в изгнание»: Пригожин заявил, что Пугачева не имела права покидать Россию
«Отправила себя в изгнание»: Пригожин заявил, что Пугачева не имела права покидать Россию

Кто именно вынудил примадонну покинуть РФ Дорондова не пояснила. Она также призвала не обсуждать артистку в негативном ключе сообщила об имеющихся проблемах со здоровьем певицы.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая <…> при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце», — рассказала бывшая домработница в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Прежде СМИ писали, что Алла Пугачева находится под влиянием своего супруга Максима Галкина* и не может вернуться в Россию из-за него. Однако накануне появилась информация, что Пугачева может посетить Москву и даже выступить на сцене. Сама примадонна высмеяла распространившиеся слухи.

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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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#россия
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