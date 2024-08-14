Сбежавшая из России иноагент Екатерина Шульман не оплачивает долги

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Политолог Екатерина Шульман* столкнулась с финансовыми трудностями. Ей был назначен штраф почти в 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Согласно документам, которые оказались в распоряжении РИА Новости, размер задолженности составляет 49 917 рублей, к которым добавляется 3,5 тысячи рублей исполнительского сбора.
Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), что повлекло за собой штраф в максимальном размере в 50 тысяч рублей.
В апреле 2022 года министерство юстиции РФ внесло Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В августе того же года она пыталась обжаловать это решение, однако суд отклонил её иск, указав на получение финансирования из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), что повлекло за собой штраф в максимальном размере в 50 тысяч рублей.
В апреле 2022 года министерство юстиции РФ внесло Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В августе того же года она пыталась обжаловать это решение, однако суд отклонил её иск, указав на получение финансирования из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Елена Перлова