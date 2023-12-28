МВД стало лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления

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В Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях полицейские лишили гражданства людей, совершивших преступления после приобретения документов РФ. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», — говорится в публикации.
Уточняется, что тех, кто был лишён российского гражданства после совершения преступления, выдворят с территории страны.
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