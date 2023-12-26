Двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО из-за денег

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В Набережных Челнах двое мигрантов убили мать бойца СВО, а после расчленили ее тело, предположительно, из-за денег. Об этом сообщает Mash.
Накануне мать сообщила сыну, находящемуся в зоне СВО о предстоящем разводе с отцом, объяснив это тем, что она влюбилась в мужчину из Средней Азии. Она попросила у сына 450 тысяч для первого взноса на ипотеку. Мужчина деньги ей перевел.
Приехав домой в отпуск, его встретили отец и брат. Мамы не было. Тогда все трое отправились искать ее на работу, а после – на съемную квартиру. Однако женщины нигде не было. Тогда они обратились в полицию.
Изучив видеозаписи с камер, сотрудники полиция выяснили, что 22 декабря из подъезда дома, где проживала женщина, вышли двое мужчин с пакетами, которые они выбросили в мусор. Один из них оказался женихом пропавшей – 22-летний мигрант. Оказалось, что он вместе со своим родным братом напал на женщину. Они убили ее, а затем расчленили ее труп и избавились от него по частям. После этого мигранты ограбили квартиру. 26 декабря тело убитой было найдено.
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Приехав домой в отпуск, его встретили отец и брат. Мамы не было. Тогда все трое отправились искать ее на работу, а после – на съемную квартиру. Однако женщины нигде не было. Тогда они обратились в полицию.
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Элина Позднякова