В Самаре будут судить женщину, которая незаконно прописала у себя 70 мигрантов

Фото: iStock/Michał Chodyra
В Самаре будут судить женщину, которая незаконно прописала в своей квартире более 70 иностранных граждан, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». Ей грозит штраф в 500 тысяч рублей, принудительный работы или лишения свободы до трёх лет.
Читайте также:
В Петербурге подростки избивали дворников-мигрантов
Федерация мигрантов объяснила вручение повесток на вступлении в гражданство
В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства
Евгения Парфентьева