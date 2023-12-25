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В Самаре будут судить женщину, которая незаконно прописала у себя 70 мигрантов

25 декабря 2023, 21:14
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Самаре будут судить женщину, которая незаконно прописала в своей квартире более 70 иностранных граждан, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, 50-летняя самарчанка фиктивно прописывала в своей трёхкомнатной квартире на улице Зои Космодемьянской иностранных граждан. Пока на ситуацию не обратили внимание правоохранители, в её доме уже «проживали» десятки мигрантов. При этом, разумеется, никто из них на самом деле не жил в квартире женщины, она брала с них деньги за фиктивную прописку.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». Ей грозит штраф в 500 тысяч рублей, принудительный работы или лишения свободы до трёх лет.

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В Москве арестован актёр из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году
25 декабря 2023, 21:21

Фото: iStock/Thomasaf

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал актера Сергея Базанова, исполнившего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что арест Базанова будет длиться несколько месяцев — до 20 февраля. По информации источника, по этому делу помимо Базанова был задержан еще один человек.

В сообщении пресс-службы уточняется, что актер руководствовался корыстными мотивами и совершал нападения на граждан, а также совершил убийство. По данным ТАСС, участники банды вместе с Базановым выстрелили погибшему в голову и похитили у него денежную сумму в размере 900 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал ещё одного участника «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева.

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#суд
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Минздрав ЛНР: У 105 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ
25 декабря 2023, 21:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

У 105 из 124 детей, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер диагностировали грипп и ОРВИ, об этом сообщила глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко в своём Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 125 детей и 11 сопровождавших их взрослых возвращались домой, в Луганскую Народную Республику.

По словам главы регионального Минздрава, у 61 ребёнка и одного взрослого обнаружили грипп группы А, у 39 детей диагностировали признаки ОРВИ.

Оставшиеся 38 детей и 10 взрослых здоровы.

Уточняется, что все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

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МВД: Матери избитого на парковке Петербурга ветерана СВО начали угрожать
25 декабря 2023, 20:24

Фото: iStock/globalmoments

Матери ветерана спецоперации, которого избили на парковке в Санкт-Петербурге, начали поступать угрозы, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Напомним, на прошлой неделе у дома №2 по Биржевому переулку Санкт-Петербурга инвалид третьей группы, принимавший участие в специальной военной операции, сделал замечание водителю Lexus, который припарковал свою машину, перекрыв тротуар. Из автомобиля выскочили двое мужчин и избили военного. Как позже сообщили в полиции, ветерану нанесли не менее десяти ударов. Нападавших задержали, поместили в СИЗО и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По словам Волк, 22 декабря ветеран написал в полицию заявление, указав в нём, что его матери поступают угрозы в социальных сетях. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подчеркнула Волк.

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Челябинец обстрелял маршрутку с пассажирами
25 декабря 2023, 20:14

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинске неизвестный обстрелял маршрутку с пассажирами, в которой, в том числе, находились дети, об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городские Telegram-каналы.
По информации СМИ, инцидент произошёл с маршрутным такси №35, которое совершает поездки от посёлка Новосинеглазово до Металлургического района и обратно. В момент, когда в общественном транспорте находились пассажиры, неизвестный выхватил пистолет и открыл по маршрутке стрельбу.

«Одна из пассажирок рассказала, что в это время у окна сидели ее дети. К счастью, никто не пострадал», — сообщает Telegram-канал «Недураки и дороги в Челябинске».

При этом, в МВД региона заявили, что уже взяли на контроль этот происшествие и связываются с перевозчиком для установления всех деталей случившегося.

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В Москве мужчина отрубил палец девушке, которая решила с ним расстаться
В Москве мужчина отрубил палец девушки из-за расставания
25 декабря 2023, 19:06

Фото: iStock/Dorin Puha

В Москве мужчина отрубил безымянный палец девушке, которая решила с ним расстаться. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, 24 декабря 30-летняя девушка сообщила своему мужчине о скором расставании, аргументировав свое решение тем, что у них нет совместного будущего.

Разъяренный 36-летний мужчина схватил топор для рубки мяса и начал им махать, расхаживая по кухне. В какой-то момент он решил им ударит по телефону девушки, а та попыталась спасти его. Удар пришелся по безымянному пальцу левой руки.

Пострадавшая была госпитализирована в шоковом состоянии. Палец врачи пришить не могли. При этом девушка не имеет претензий к бывшему возлюбленному и заявление в полицию писать не стала.

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Серийного маньяка Варакина арестовали на два месяца
25 декабря 2023, 18:52

Фото: iStock/FOTOKITA

Маньяка Алексея Варакина заключили в СИЗО на два ближайших месяца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 22 и 23 декабря в Москве Варакин убил двух проституток, которые отказались заняться с ним сексом. По его словам, первая девушка употребила наркотические вещества и не захотела интимных отношений с Варакиным, тогда он отрезал ей голову и сбежал. Вторая девушка, как рассказал маньяк, начала смеяться над, тогда он напал за неё с ножом. Жертва успела позвонить подруге и рассказать о происходящем. Когда полиция прибыла на место происшествия, Варакин уже успел добить девушку.

25 декабря Пресненский суд Москвы приговорил Варакина к двум месяца заключения в следственном изоляторе. Отмечается, что во время судебного заседания ​убийца полностью скрыл своё лицо под капюшоном. При этом, свою вину он полностью признал.

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#полиция
#маньяк
#убийство
#москва
#сизо
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Юрфак МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори
25 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/ABGlavin

Юридический факультет Московского государственный университет имени М. В. Ломоносова закрыли на карантин из-за вспышки кори, текст официального приказа публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».
В тексте приказа сообщается, что помимо юридического факультета, на карантин пришлось также закрыть высшую школу аудита, которая находится в том же здании.

Карантин пришлось объяснить после того, как корь была обнаружена у одного из студентов юрфак.

Отмечается, что студенты будут находиться на дистанционном обучении до 11 января 2024 года.

При этом, в СМИ напомнили, что с 25 декабря в Московском государственном университете началась зачётная сессия. Каким образом она будет проводиться в условиях карантина — студентам пока не сообщили.

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#университет
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Футболист «Зенита» Адамов едва не пострадал при взрыве в доме в Сочи
25 декабря 2023, 17:37

Фото: iStock/Kileman

Вратарь «Зенита» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи, так как его квартира находилась рядом с той, где произошел взрыв. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственный источник.
Напомним, взрыв в жилом доме на федеральной территории Сириуса в Сочи произошел ночью 25 декабря. В результате инцидента разрушились балкон и остекление нескольких квартир. Пострадали два человека. На месте происшествия работали 60 спасателей и 19 единиц техники.

По информации Baza, в доме, где прогремел взрыв находится квартира вратаря «Зенита» Дениса Адамова. Она располагается рядом с той, где и произошел взрыв. В квартире футболиста выбило дверь и окна. В этот момент он с семьей был дома, они чудом не пострадали. После происшествия вся семья спортсмена отправились ночевать к одному из сотрудников ФК «Сочи».

По предварительным данным, взрыв возник из-за утечки бытового газа. Это предположение подтверждается тем, что все 114 квартир оборудованы индивидуальными газовыми котлами. Однако точная причина взрыва пока остается неопределенной.

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#дома
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Суд в Москве арестовал на 15 суток ещё одного участника вечеринки Ивлеевой
25 декабря 2023, 17:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Москве арестовал ещё одного участника «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева, об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

«Суд назначил Андрею Журавлёву наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Отмечается, что Журавлёва признали виновным по статье о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно об аресте самого скандального участника эпатажной вечеринки. В Москве задержали рэпера Vasio (настоящее имя — Николай Васильев). Он пришёл на праздник к Ивлеевой в одном носке, который прикрывал его половой орган. Больше никакой одежды на Vasio не было. Его также признали виновным по статье о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток.

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