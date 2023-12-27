В 2023 году выросло число преступлений среди мигрантов — СК РФ

Фото: сайт СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания, посвящённого предварительным результатам годовой работы территориальных подразделений, заявил, что в 2023 году выросло число особо тяжких преступлений среди мигрантов. Соответствующие материалы опубликованы на официальном сайте Следственного комитета.
«Бастрыкин озвучил данные о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, отметив увеличение числа особо тяжких деяний. В связи с этим ведомством принимаются активные меры», — подчеркнули в российском ведомстве.
Отмечается, что в 2023 году следственные подразделения СК России расследовали 136 тыс. преступлений, 68 тыс. из которых — тяжкие и особо тяжкие.
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Диана Аванесян