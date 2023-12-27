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В 2023 году выросло число преступлений среди мигрантов — СК РФ

Глава СК Бастрыкин: В 2023 году выросло число преступлений среди мигрантов
27 декабря 2023, 03:48
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания, посвящённого предварительным результатам годовой работы территориальных подразделений, заявил, что в 2023 году выросло число особо тяжких преступлений среди мигрантов. Соответствующие материалы опубликованы на официальном сайте Следственного комитета.

«Бастрыкин озвучил данные о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, отметив увеличение числа особо тяжких деяний. В связи с этим ведомством принимаются активные меры», — подчеркнули в российском ведомстве.

Отмечается, что в 2023 году следственные подразделения СК России расследовали 136 тыс. преступлений, 68 тыс. из которых — тяжкие и особо тяжкие.

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#ск
#бастрыкин
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#преступление
#мигранты
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Блогера Елисеева приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене
27 декабря 2023, 03:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом создатель проекта «Она развалилась» Евгений Бузев сообщил в Facebook.*
Елисеев был задержан правоохранителями в декабре 2022 года. Его обвинили в оправдании терроризма из-за ряда публикаций в Телеграм. Кроме того, в постах мужчины нашли одобрение ударов по нефтебазе в Белгороде.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» ранее сообщал, что спустя девять месяцев после этого блогером вновь заинтересовались правоохранительные органы. По версии следователей, Елисеев перечислял украинцу криптовалюту, которая впоследствии была потрачена на амуницию для ВС Украины. Уточняется, что мужчина не стал отрицать вину.

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Во Владивостоке произошло землетрясение
РИА Новости: У острова Русского во Владивостоке произошло землетрясение
27 декабря 2023, 03:13

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Во Владивостоке у острова Русский в среду утром, 27 декабря, произошло землетрясение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.
Уточняется, что землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в акватории залива Петра Великого.

«Сейсмособытие произошло на глубине 520 км, от острова Русского около 20 км, до центра Владивостока – около 40 км. Магнитуда 4,5», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что землетрясение произошло на значительной глубине, поэтому не было ощутимо.

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#землетрясение
#россия
#остров
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В Свердловской области автобус с пассажирами наехал на 76-летнюю женщину
В Свердловской области автобус с пассажирами наехал на 76-летнюю женщину — Е1
27 декабря 2023, 03:04

Фото: iStock/Astrid860

В городе Каменск-Уральский Свердловской области из-за погодных условий автобус с пассажирами врезался в остановку. Об этом пишет Е1.
Предварительно, задняя часть транспортного средства во время разворота увязла в снегу, когда водитель увеличил скорость и автобус занесло. В результате водитель автобуса совершил наезд на 76-летнюю женщину.

Состояние пострадавшей в настоящее время не сообщается, пожилая женщина была направлена в городскую больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находилось пятнадцать человек, водитель транспортного средства был трезв.

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#дтп
#автобус
#женщина
#водитель
#человек
#авария
#погода
#снег
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«Зеркало недели»: В Херсоне снова звучат взрывы
27 декабря 2023, 03:03

Фото: iStock/Ianm35

Серия взрывов произошла в подконтрольном украинским властям Херсоне, сообщило издание «Зеркало недели». Каких-либо других подробностей не приводится.
В настоящий момент в ряде регионов Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, продолжает действовать воздушная тревога.

До этого украинские издания «Страна» и «Думская» сообщили о взрывах в Одессе.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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E1: Пилоты Fly Dubai вместо Екатеринбурга прилетели в Баку
27 декабря 2023, 01:47

Фото: iStock/Dushlik

Самолёт авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся в Екатеринбург из Дубая, из-за метели сменил курс и сел в Баку. Из-за этого рейс из российского города в ОАЭ задержался более чем на сутки, пишет E1.ru.
По информации издания воздушное судно, следовавшее из-за границы, из-за сильного снегопада в Екатеринбурге ушло на запасной аэродром. Как сообщает TourDom, борт сперва направили в Уфу, но когда он дважды не смог приземлиться в аэропорте Кольцово, перенаправили в Баку. На фоне этого был перенесён обратный рейс в Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что пресс-служба Кольцово сообщила журналистам, что аэропорт работает в штатном режиме.

«На уборке снега задействовано пятнадцать единиц специализированной техники», — добавили в екатеринбургском аэропорту.

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#аэропорт
#аэродром
#самолет
#рейсы
#екатеринбург
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«Страна» сообщила о взрывах в Одессе
27 декабря 2023, 01:09

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

Серия взрывов раздалась в Одессе и на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. В регионах объявили воздушную тревогу, сообщает украинское издание «Страна».
Какие-либо иные подробности не приводятся. Издание «Думская» сообщало о работе систем ПВО в области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#одесса
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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«Мы — есть, ДРГ — нет»: Охлобыстин рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО
Mash: Иван Охлобыстин рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО
27 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/Mr-Tigga

Российский актёр Иван Охлобыстин впервые рассказал о том, как попал под обстрел в зоне СВО и получил ранение. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По словам актёра, это случилось на Николаевском направлении фронта. Когда прогремели взрывы, шрапнель задела бронежилет и молитвослов, который он вёз с собой в качестве подарка.

«Так получилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы — есть, ДРГ — нет. И правда, вот, прилетело. Спас-то броник, собственно говоря, который я много месяцев не надевал», — сказал Охлобыстин во время предновогоднего мероприятия «Народного фронта».



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#взрывы
#страны
#обстрел
#украина
#актёр
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В Германии арестовали гражданина Таджикистана из-за угрозы нападения на собор
26 декабря 2023, 23:45

Фото: iStock/picturesd

В Германии по делу о подготовке нападения на Кёльнский собор арестовали ещё одного гражданина Таджикистана. Об этом пишет РИА Новости.
«В связи с расследованием угрозы для Кёльнского собора полиция Кёльна провела в канун Рождества обыск в квартире Везеле силами специальных подразделений и задержала пять человек. Четверо из них были отпущены, но в целях безопасности оперативники взяли под стражу 30-летнего таджика, в отношении которого были сведения, относящиеся к государственной безопасности», — цитирует агентство сообщение полиции города.

Уточняется, что окружной суд города Оберхаузен поместил задержанного под стражу до 7 января.

Во вторник, 26 декабря, на фоне угрозы террористической атаки со стороны исламистов Кёльнский собор закрыли для туристов. По информации Bild, силы безопасности в ФРГ и Австрии провели операцию против исламистов, подготавливающих террористические нападения в рождественские праздники, включая и Кёльнский собор, где полиция провела обыск на наличие опасных предметов. В Вене арестовали несколько человек, ещё один человек был арестован федеральной земле Саар на западе Германии. Уточняется, что задержанные являются гражданами Таджикистана, сотрудничавшими с террористической группировкой «Исламское государство»* «Вилаят Хорасан»**.

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В Татарстане завели уголовное дело после убийства матери бойца СВО


*Запрещенная в России террористическая организация

**Филиала запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*
#полиция
#уголовное фрг
#арест
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В Татарстане завели уголовное дело после убийства матери бойца СВО
СК: В Татарстане завели уголовное дело после убийства матери бойца СВО
26 декабря 2023, 23:32

Фото: сайт СК РФ

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства матери участника СВО. О ходе расследования будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает ведомство в официальном Телеграм-канале.
«Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства 46-летней местной жительницы (статья 105 УК РФ — убийство)», — говорится в публикации.

Уточняется, что в розыск объявлены двое граждан Узбекистана 1986 и 2001 годов рождения.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления предоставить доклад об установленных обстоятельствах и ходе расследования.

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