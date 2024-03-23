МВД Таджикистана: два человека из ориентировок с ноября находятся в республике

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Два человека из ориентировок с ноября находятся в Таджикистане. Об этом сообщили в МИД республики.
В пятницу вечером группа вооружённых террористов в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. По последним неподтверждённым данным, в результате теракта погибло 150 человек. Ещё сотни людей находятся в больницах.
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Анастасия Чинкова