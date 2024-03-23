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МВД Таджикистана: два человека из ориентировок с ноября находятся в республике

23 марта 2024, 14:33
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Два человека из ориентировок с ноября находятся в Таджикистане. Об этом сообщили в МИД республики.

Отмечается, что Риводжиддин Исмонов и Махмадрасул Насридинов, которые числятся в ориентировках, вернулись в республику из России 26 ноября 2023 года. С тех пор они находятся по месту жительства.

В пятницу вечером группа вооружённых террористов в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. По последним неподтверждённым данным, в результате теракта погибло 150 человек. Ещё сотни людей находятся в больницах.

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#мвд
#россия
#теракт
#крокус сити холл
#террористы
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Шеремет намерен инициировать введение смертной казни для террористов
23 марта 2024, 15:07

Фото: iStock/Tashka

Необходимо ввести смертную казнь для террористов, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для РИА Новости.
По словам парламентария, он намерен инициировать вопрос введения смертной казни для террористов.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

​Как сообщил глава ФСБ Александр Бортников, 11 человек, включая ​четверых террористов, удалось задержать в Брянской области.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#госдума
#смертная казнь
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Дептранс: в московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров
23 марта 2024, 13:54

Фото: iStock/spacedrone808

В московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В ведомстве отметили, что основным приоритетом является безопасность пассажиров, персонала и инфраструктуры. Примечательно, что ведомственная охрана правительства Москвы сразу же организовала все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС круглосуточно работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
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#полиция
#безопасность
#охрана
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Предполагаемый террорист Назаров предположительно оказался непричастен к теракту
23 марта 2024, 12:19

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Рустам Назаров, который проходил по ориентировкам в качестве подозреваемого, предположительно оказался непричастен к теракту. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что Назаров самостоятельно пришел в полицию в Самаре. По данным источника, он весь день находился дома со своими родными.

В настоящее время Назаров дает показания. По предварительным данным, его рассматривали в качестве подозреваемого по причине того, что автомобиль «Рено» ранее был оформлен на него, оданко, по информации соседей, несколько лет назад он продал машину.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
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#уголовное фсб
#ск рф
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Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»
23 марта 2024, 12:01

Фото: официальный сайт мывместе.рф

Для всех людей, которые хотят помочь и поддержать нуждающихся, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ открыла сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших.
Отмечается, что сделать пожертвование можно по следующим реквизитам:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225

В назначении платежа следует указать цель пожертвования: «на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»».

Подробную информацию о сборе средств для пострадавших можно найти на официальном сайте мывместе.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#подмосковье
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#пострадавший
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#крокус сити холл
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Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты
23 марта 2024, 11:40

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле». Об этом Воробьёв написал в Telegram-канале.
По словам губернатора, по три миллиона рублей получат близкие погибших, также по миллиону рублей получат пострадавшие, находящиеся в стационаре. По 500 тысяч рублей будут выплачены пострадавшим, которые получили лечение в амбулаторном режиме.

Воробьёв подчеркнул, что ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи родители погибли в теракте. Он добавил, что региональные власти компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»
#крокус сити холл
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#подмосковье
#минздрав
#дети
#пострадавшие
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#уголовное дело
#выплаты
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Симоньян пообещала закрыть ипотеки бойцам, расстрелявшим машину с террористами
23 марта 2024, 11:08

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообещала бойцам, расстрелявшим машину с террористами, оказать любую помощь. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Журналистка выразила благодарность бойцам за проведённую работу. Она пообещала оказать помощь, например, в закрытии ипотеки или кредита. Для этого она призвала их написать соответствующее сообщение в её канал.

По последним данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло как минимум 60 человек, еще сотни ранены. Пострадавшие были доставлены в больницы Москвы и Подмосковья. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также все желающие активно сдают донорскую кровь для пострадавших.

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#террористы
#теракт
#крокус сити холл
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#помощь
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Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в теракте
23 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/irene_rebrova

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, которые участвовали в теракте в «Крокус Сити холле». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Бортников также доложил главе российского государства о работе ФСБ над выявлением пособников по делу о террористическом акте.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#терроризм
#фсб
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У НИИ Склифосовского собралась огромная очередь из желающих сдать кровь
23 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Огромная очередь из желающих сдать кровь для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» собралась у НИИ Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.
Волонтёры и медперсонал указывают на то, что количество доноров превышает возможности приёма, поэтому людям советуют прийти в последующие дни.

Одна из волонтёров рассказала, что кровь имеет ограниченный срок хранения, а сейчас её количество в избытке.

Отмечается, что среди прибывших сдать кровь много сотрудников Росгвардии.

В настоящее время известно о госпитализации 115 человек, среди которых пятеро детей. 60 взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии.

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#донорская кровь
#теракт
#пострадавший
#крокус сити холл
#красногорск
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Центр помощи для родственников пострадавших открылся около «Крокус Сити Холла»
23 марта 2024, 10:56

Фото: пресс-служба МО

Центр помощи для родственников погибших и пострадавших в результате теракта открылся недалеко от «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает ТАСС.
В бизнес-центре «Кубик» организован центр помощи, куда могут обратиться родственники за информацией о пострадавших и погибших.

Корреспондент агентства передаёт, что у входа нет очередей, в фойе находятся несколько сотрудников СМИ, которых не пускают в сам центр. Проход открыт только для родственников.

Ранее стало известно о задержании двух террористов в Брянской области. Сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь по их автомобилю. Ещё двое преступников скрылись с места, их разыскивают. На границе России и Украины усилена охрана, чтобы не дать сбежавшим покинуть страну.

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