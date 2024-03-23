В сеть попали кадры задержания и допросов подозреваемых в теракте в «Крокусе»

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В сеть попали кадры, на которых подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» задерживают и допрашивают, видео публикует Telegram-канал Baza.
В ходе допроса один из задержанных рассказал, что действительно принимал участие в расстреле людей на концертной площадке в Красногорске. По его словам, за теракт он должен был получить 500 тысяч рублей. Часть ему перевели сразу, а другую должны были докинуть утром.
Он также рассказал, что помимо денег некие организаторы из Telegram предоставили им оружие, необходимую цель и время. После совершения теракта они должны были скрыться на территории Украины.
Автомобиль, на котором предположительно передвигались террористы, был задержан в Брянской области, неподалёку от российско-украинской границы.
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Евгения Парфентьева