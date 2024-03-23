Симоньян опубликовала кадры с допросом главы террористов, атаковавших «Крокус»

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В сеть попали кадры с допросом ещё одного террориста, участвовавшего в атаке на подмосковный «Крокус Сити Холл», видео публикует Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Мужчина на видеоролике ни слова не говорит по-русски, только по-таджикски. С голосом за кадром он общался при помощи переводчика.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и начала расстреливать людей, которые пришли на рок-концерт группы «Пикник».
По информации Маргариты Симоньян, в настоящий момент известно о 143 погибших.
При этом, сотрудники МЧС продолжают разбор завалов пострадавшего от пожара «Крокуса». В руинах находят всё новые тела жертв теракта.
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«А вот главарь упырей», — подписала видеоролик Симоньян.
По информации Маргариты Симоньян, в настоящий момент известно о 143 погибших.
При этом, сотрудники МЧС продолжают разбор завалов пострадавшего от пожара «Крокуса». В руинах находят всё новые тела жертв теракта.
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Евгения Парфентьева