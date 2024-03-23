Террористам пообещали 500 тысяч рублей за убийство десятков людей в «Крокусе»

Фото: iStock/Alex_str
Один из террористов в момент допроса при задержании признался, что пошел на массовое убийство за полмиллиона рублей. Видео опубликовал Telegram-канал «112».
По словам преступника, месяц назад неизвестные предложили ему в Telegram заработать приличную сумму денег за убийство людей. Злоумышленнику написал «помощник проповедника», которого он слушал.
Отмечается, что террористы планировали скрыться на территории Украины, однако были задержаны. Выяснилось, что все задержанные успели получить гражданство РФ. В настоящее время контролирующие органы проверяют, насколько законной была выдача документов.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Читайте также:
МЧС опубликовало кадры разбора завалов в «Крокусе» после теракта
SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»
Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в теракте
Отмечается, что террористы планировали скрыться на территории Украины, однако были задержаны. Выяснилось, что все задержанные успели получить гражданство РФ. В настоящее время контролирующие органы проверяют, насколько законной была выдача документов.
Читайте также:
МЧС опубликовало кадры разбора завалов в «Крокусе» после теракта
SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»
Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в теракте
Екатерина Коршунова