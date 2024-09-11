МВД: в Telegram создают группы по обсуждению атак на учебные заведения

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«В мессенджере Telegram фиксируются факты создания сообществ, посвященных обсуждению тематике нападения на образовательные учреждения... Посредством указанных сообществ, в том числе, распространяются сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения иных тяжких преступлений», — сказано в сообщении правоохранителей в Telegram.Там добавили, что админы таких групп используют приемы демонстрации «осведомленности» о внутренней жизни учреждений и их отдельных воспитанников. Для этого злоумышленниками заранее изучаются соцсети учебных заведений, преподавательского и ученического состава и их групп по обсуждению учебного процесса.
Провокации преследуют цель насадить панические настроения, которые дестабилизируют обстановку в учебных учреждениях и расшатывают социальную обстановку, резюмировали в ведомстве.
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