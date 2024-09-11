В Москве инвестору выделен участок земли для строительства спортивного комплекса

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Инвестор построит в столичном районе Хорошево-Мневники физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Уже заключён договор аренды земельного участка.
Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова. Отмечается, что в рамках реализации МаИП застройщики получают землю под строительство без торгов.
По словам заммэра, общая площадь комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров. В него будут входить арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для боевых единоборств и спортивной гимнастики. Участок земли предоставлен инвестору на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство спорткомплекса.
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Александр Бойцов