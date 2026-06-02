МВД выплатит россиянину почти 100 тыс. рублей из-за ошибки в загранпаспорте
МВД выплатит жителю Волгограда чуть менее 100 тысяч рублей из-за ошибка в загранпаспорте, которая не позволила ему отправится в туристическую поездку. Об этом пишет TourDom.ru со ссылкой на материалы дела.
Мужчина приобрел тур в Хургаду на двоих за 140,8 тысячи рублей — в пакет входили перелет, проживание, трансфер и страховка. Однако в аэропорту выяснилось, что в загранпаспорте отсутствует одна из обязательных машиночитаемых строк, состоящая из 44 символов. Документ признали непригодным и изъяли.
Из‑за этого турист со спутницей не смогли вылететь в запланированные сроки. После получения нового паспорта мужчине пришлось заново покупать билеты (доплата почти 88 тысяч рублей).
Пострадавший подал в суд иск на 108 тысяч рублей убытков и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. Центральный районный суд Волгограда частично удовлетворил требования: с МВД взыскали 65,3 тысячи рублей убытков, 2 тысячи рублей компенсации и 30 тысяч рублей судебных расходов.
