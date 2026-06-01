Романтический вечер на Бали обернулся испытанием: пара россиян оказалась в ловушке из‑за прилива
22‑летняя россиянка и ее спутник едва не попали в беду на живописном пляже Паданг‑Паданг в районе Улувату на Бали. Информацию о происшествии опубликовал портал TourDom.ru.
Это уединенное место, прославившееся благодаря фильму «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Добраться до него можно лишь спустившись по лестнице и пройдя через каменный тоннель.
Пара решила устроить романтический вечер и встретить закат, но не заметила, как начался прилив. Вода стремительно поднялась и перекрыла единственный путь к выходу. В результате туристы оказались в ловушке между скалами и наступающим морем.
Сначала молодые люди хотели выбраться самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом. Им пришлось забраться на скользкие камни и отправить просьбу о помощи через соцсети.
На вызов оперативно прибыли спасатели, полиция и сотрудники береговой охраны. Из‑за наступившей темноты и сильных волн операция затянулась. Лишь около двух часов ночи команда из полутора десятков человек смогла поднять туристов наверх с помощью альпинистского снаряжения.
Инцидент обошелся без серьезных последствий: пара испытала лишь сильный испуг, а ссадины, полученные молодым человеком, не потребовали госпитализации. От медицинской помощи россияне отказались.
