МВД внесёт изменения в правила сдачи экзамена на водительские права

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С 1 апреля 2024 года вступит в силу новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Отмечается, что ведомством был разработан проект по внесению изменений в регламент по проведению экзаменов на право управления транспортным средством и выдаче водительских прав.
В МВД уточнили, что такие меры были приняты в связи с вступлением в силу также 1 апреля следующего года изменений в федеральный закон о безопасности дорожного движения.
Ранее в Минцифры сообщили, что обновился сервис по покупке-продаже автомобилей на «Госуслугах». Пользователям теперь доступна заморозка средств на специальном счёте.
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В МВД уточнили, что такие меры были приняты в связи с вступлением в силу также 1 апреля следующего года изменений в федеральный закон о безопасности дорожного движения.
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Анастасия Чинкова