Верховный суд назвал условия конфискации имущества у нарушителей ПДД

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Если водителя поймали пьяным за рулём во второй раз, то возможна конфискация не только автомобиля, но и другого имущества.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заседание Пленума Верховного суда России.
В качестве наказания за езду в нетрезвом виде во второй раз конфискация авто является обязательной мерой. А, если она невозможна, то у нарушителя могут конфисковать денежные средства или другое имущество.
Также Верховный суд посчитал законной конфискацию совместной собственности супругов в том случае, если одного из них признают виновным в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД произошёл технический сбой в работе информресурсов. Регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений приостановили на время. Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта.
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В качестве наказания за езду в нетрезвом виде во второй раз конфискация авто является обязательной мерой. А, если она невозможна, то у нарушителя могут конфисковать денежные средства или другое имущество.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД произошёл технический сбой в работе информресурсов. Регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений приостановили на время. Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта.
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Мария Фирсова