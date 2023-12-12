Верховный суд назвал условия конфискации имущества у нарушителей ПДД

Ледовая арена будет работать в составе спортивного комплекса «Авангард».

«В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе разместилась ледовая арена, трибуны, помещения для команд, тренерские, тренажерный зал, административные и вспомогательные помещения. На данный момент завершается сборка мебели и уборка помещений, ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», — отметили в министерстве.





Также на территории комплекса появились парковка, места для отдыха и были установлены малые архитектурные формы.Стоит отметить, что также рядом с ФОКом будет работать первый в Подмосковье манеж с полноразмерным футбольным полем. Кроме этого, строительство этих объектов проводится в рамках национального проекта «Демография».

Читайте также: