В МВФ удивились экономическому росту России в условиях санкций

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Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак отметила, что даже при наличии санкций российская экономика продолжает демонстрировать рост, что вызывает удивление. Ее слова 22 февраля передает ТАСС.
По ее словам, в настоящее время в России наблюдается развитие военной экономики.
Она также отметила увеличение темпов потребления в стране.
В феврале первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что российская экономика «находится на отчетливой траектории положительного роста». По ее мнению, Москва справляется с вызовами лучше, чем ожидалось в МВФ.
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«Большие военные расходы способствуют расширению производства», — подчеркнула Козак.
В феврале первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что российская экономика «находится на отчетливой траектории положительного роста». По ее мнению, Москва справляется с вызовами лучше, чем ожидалось в МВФ.
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Артем Кузьмин