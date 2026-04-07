«М.Видео» готовится к масштабному сокращению сети
Сеть магазинов «М.Видео» может закрыть от 20% до 30% своих торговых точек в России в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.
Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева сообщила, что сегмент бытовой техники испытывает сильное давление. Онлайн-платформы, особенно маркетплейсы, постоянно предлагают более низкие цены. Это снижает конкурентоспособность и рентабельность обычных магазинов.
Директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова отметила, что причина изменений не только в конкуренции с интернетом. Компания меняет свой формат. В сохраняющихся магазинах теперь появляется одежда. «М.Видео» превращается в маркетплейс с самым разным ассортиментом товаров.
