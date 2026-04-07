Стали известны новые подробности о теракте в «Крокусе»

07 апреля 2026, 06:48

ТАСС: организаторы теракта в «Крокусе» планировали второе нападение в Москве

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Преступники, напавшие на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», изначально хотели провести еще один теракт в Москве. В итоге они отказались от этой схемы и сосредоточились на первой цели, задействовав усиленную группу боевиков, передает ТАСС.