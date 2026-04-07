Стали известны новые подробности о теракте в «Крокусе»
Преступники, напавшие на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», изначально хотели провести еще один теракт в Москве. В итоге они отказались от этой схемы и сосредоточились на первой цели, задействовав усиленную группу боевиков, передает ТАСС.
Как пояснил источник агентства из судебного процесса, за подготовкой атак стоял куратор по имени Сайфулло, проживающий за рубежом. Он завербовал и обучил боевиков, планируя задействовать их в двух одновременных терактах: трое должны были напасть на «Крокус», а для других боевиков готовили объект в столице.
В настоящий момент куратора террористов, известного под псевдонимом Сайфулло, объявили в розыск. По данным следствия, сейчас он находится за пределами России.
Детали второго теракта остаются неизвестными. В материалах дела не указаны ни конкретное место его планируемого совершения, ни способ реализации. Однако, как следует из документов, злоумышленники рассчитывали на большое число жертв и в этом случае.
Читайте также: