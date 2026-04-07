Россиянам назвали правила посещения острова Бали
Губернатор индонезийского острова Бали И Ваян Костер обратился к иностранным туристам, в том числе из России, с призывом соблюдать местные нормы поведения. Он подчеркнул, что во время пребывания на острове гости обязаны уважать как правовые, так и культурные традиции региона.
Как сообщает РИА Новости, для информирования путешественников власти разработали специальный бюллетень «Что можно и чего нельзя делать на Бали». Его вручают всем иностранным гостям, прибывающим на остров.
Губернатор подробно обозначил ключевые требования. По его словам, туристы должны придерживаться приличного стиля в одежде, строго следовать правилам дорожного движения и проявлять дисциплину в общественных местах. В частности, Костер напомнил, что управлять транспортом разрешено только при наличии водительского удостоверения, а поездка на мотоцикле или скутере обязательно требует ношения шлема. Кроме того, он призвал избегать шумного поведения и не оказывать сопротивление сотрудникам полиции.
Читайте также: