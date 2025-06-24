24 июня 2025, 11:37

Политолог Перенджиев: для ликвидации Зеленского могут использовать «Орешник»

Фото: Istock/Alexyz3d

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что ракетный комплекс «Орешник» могут использовать для устранения Владимира Зеленского.





В разговоре с «NEWS.ru» политолог сообщил, что Российской Федерации необходимо наращивать производство для уничтожения бункеров на территории Украины. Александр считает, что лидер киевского режима прячется именно там.

«На одного Зеленского тратить «Орешник», конечно, не станут. Но если будет большое скопление техники, личного состава или высокопоставленных лиц, то почему бы не ударить и не накрыть эту шоблу, как говорили в моей подростковой среде», — заявил Перенджиев.