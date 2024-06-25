«Мясной генерал»: кем оказался новый командир ВСУ и зачем он притворился беженцем в Запорожье

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь произвел ротацию в рядах украинской армии. С 24 июня должность командующего объединенными силами ВСУ занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. О том, за что новый командир приговорен в РФ к 28 годам лишения свободы и почему его называют «мясным генералом» расскажет редакция «Радио 1».
Андрей Гнатов: чем известен
С 2016 по 2018 годы Гнатов руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты. С 2018 по 2021 годы являлся командиром формирования. Весной 2022 года в составе группы он принимал участие в битве за Мариуполь, однако уже через несколько дней после начала ожесточенного сопротивления бросил свой личный состав и под видом беженца сбежал в Запорожье.
Затем Гнатов командовал уже Сухопутными войсками ВСУ. По данным украинских СМИ, он отвечал за оборону Бахмута (Артемовска) совместно с нынешним главкомом ВСУ Александром Сырским. Военачальник также возглавлял оборону Николаева и руководил боевыми действиями в Херсонской области.
Гнатов заочно осужден в России
В России Гнатов заочно приговорен к 28 годам колонии. Его обвиняют в военных преступлениях. Установлено, что Гнатов лично отдавал приказы об обстреле населенных пунктов ДНР в 2019 году. Из-за его распоряжения погибли мирные жители региона. Кроме того, Гнатов обвиняется в совершении террористических актов в Горловке и Новоазовском.
Гнатова прозвали «мясным» генералом
Прозвища «мясные генералы» Гнатов и Сырский получили после боев за Артемовск. К Гнатову прозвище прижилось также из-за его чрезмерной любви к «мясным штурмам». Тогда контрнаступление ВСУ закончилось провалом и гибелью десятков тысяч украинских солдат.
Еще одним крупным кровопролитием закончился конфликт Гнатова с националистами из 67-й отдельной мотострелковой бригады. Из-за разных взглядов у военных командиров произошла стычка, переросшая в вооруженное противостояние.
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