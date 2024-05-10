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Зеленский уволил начальника управления госохраны

Зеленский уволил главу управления государственной охраны Украины Рудя
10 мая 2024, 00:23

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с поста главы Управления государственной охраны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
По какой причине произошло увольнение, не уточняется. Известно, что Рудь занимал эту должность с 2019 года.

До этого сообщалось о задержании СБУ двух полковников Управления государственной охраны, подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу ГУР и еще ряда чиновников. По данным информагентств, один из задержанных является руководителем департамента управления госохраны, приближенный к Сергею Рудю.



Ранее украинский депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#указ
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#сбу
Российская полиция в Сирии заблокировала колонну «международной коалиции»
Военные России в Сирии заблокировали и развернули колонну БМП Bradley «коалиции»
10 мая 2024, 00:12

Фото: istock / huettenhoelscher

Военная полиция России в Сирии блокировала колонну с шестью боевыми машинами пехоты Bradley «международной антитеррористической коалиции». Об этом проинформировал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС.
«8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой «международной антитеррористической коалиции» в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов», — рассказал Попов.
Он добавил, что затем колонна «коалиции» развернулась и уехала в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что истребитель коалиции во главе с США взорвал пусковую установку в Сирии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полиция
#сирия
#россия
#вооружение
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В Госдепе заявили, что не готовы объявить о решениях по российским активам
США не стали объявлять о решениях по активам РФ, невзирая на полномочия Байдена
09 мая 2024, 22:58

Фото: istock / Kiyoshi Tanno

Соединенные Штаты не готовы объявлять какие-либо решения по конфискации суверенных активов Российской Федерации, несмотря на принятый закон, который дает американскому президенту Джо Байдену соответствующие полномочия. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.
«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», — заявил Миллер журналистам на брифинге.
Он добавил, что США продолжают работать с европейскими партнерами для обеспечения дальнейшей заморозки российских активов для использования в пользу Украины.

Ранее была названа прибыль от замороженных российских активов в Euroclear. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джозеф байден
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Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
09 мая 2024, 22:58

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интерес к использованию доллара и евро снижается не только в Беларуси и России, но и во многих других странах, передает РИА Новости.
В четверг, выступая перед журналистами в Минске, Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время ни доллар, ни евро не являются приоритетными для многих государств.

Президент отметил, что актуальность этих валют снизилась, особенно после обсуждений о возможном конфискации золотовалютных резервов России на Западе.

Лукашенко поделился, что в ходе своих бесед с мировыми лидерами многие из них выражают беспокойство относительно перспектив сотрудничества с ядерной державой, ссылаясь на возможные негативные последствия для своих стран.

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#доллар
#евро
#президент
#лукашенко
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Армянская оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте
09 мая 2024, 19:40

Фото: сайт Кремля

После того, как премьер-министр Никол Пашинян не отреагировал на требование об отставке, оппозиция в Армении объявила о запуске процедуры импичмента в парламенте, передает ТАСС.
Об этом заявил лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт в ходе многотысячного митинга на площади Республики. Он также сообщил о проведении консультаций с парламентскими фракциями и планировании акций гражданского неповиновения.

Ранее архиепископ Баграт дал час премьер-министру Пашиняну на уход в отставку во время многотысячного митинга в Ереване. Однако Пашинян не отреагировал на ультиматум. Трансляцию акции оппозиции в реальном времени осуществляли местные новостные порталы.

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#акции
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#уход
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В Германии сочли собаку Лукашенко на параде в Москве отвлекающим маневром
Bild: собака Лукашенко на параде в Москве стала отвлекающим маневром
09 мая 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы вместе со своим питомцем. Немецкий таблоид Bild счел появление собаки белорусского главы отвлекающим маневром.
По словам журналиста, Лукашенко с 2021 года появляется на публике с белым Шпицем по кличке Умка, чтобы отвлечь внимание от проблем, которые якобы существуют в стране. Он считает, что появление собаки на параде преследовало те же цели.

При этом обозреватель отметил, что питомец Лукашенко выглядел не совсем счастливым, так как в Москве была ненастная погода.

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#россия
#погода
#оружие
#сво
#лукашенко
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Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Премьер-министр Польши Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
09 мая 2024, 17:47

Фото: сайт премьер-министра Польши

На Украине присутствуют солдаты НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе общения с журналистами.
По его словам, Североатлантический альянс помогает Украине настолько, насколько это возможно. Туск выразил мнение о том, что без содействия НАТО Киев не смог бы длительное время противостоять России.
«Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — заявил польский премьер.

Численность солдат НАТО Туск не назвал. Он также не сообщил, из каких именно стран на Украину отправляются военные.

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#военные
#польша
#нато
#киев
#солдат
#сво
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Макрону посоветовали лечиться после его слов об отправке войск на Украину
Макрон получил актуальный совет после его слов об отправке войск на Украину
09 мая 2024, 17:36

Фото: istockphoto/razihusin

Лидер итальянской политической партии «Лига», министр транспорта и вице-премьер страны Маттео Сальвини резко осудил идею об отправке войск западных стран на Украину. Он считает, что те, кто высказывают такие мысли, нуждаются во врачебной помощи.
Об этом пишет издание Le Parisien. Итальянский политик пояснил, что прежде всего имеет ввиду президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Италии Марио Монти.

«Их нужно лечить: те, кто так думают и говорят, как о чем-то нормальном, а это касается и Макрона, и Монти, являются опасными», — сказал Сальвини.

Политик также добавил, что если указанные персонажи так хотят воевать, пусть сами отправляются на Украину хоть завтра. По его мнению, подобные высказывания, особенно когда они исходят от людей, облечённых реальной политической властью, являются безответственными и опасными.

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#украина
#президент
#франция
#италия
#политика
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Стало известно, кого Зеленский назначил командующим силами поддержки ВСУ
Зеленский назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ
09 мая 2024, 16:47

Фото: istockphoto/DmyTo

Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки Вооружённых сил Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса украинского президента.
Герега уже занимал указанную должность в период с августа 2021 года по 4 марта 2024 года. Затем на позиции командующего силами поддержки ВСУ сменил Александр Яковец. Тот проработал в новой должности чуть более месяца, а затем был отстранён.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в запас «по состоянию здоровья» с правом ношения военной формы. До того сообщалось, что Залужный будет назначен на должность посла в Великобританию. В Лондон направлен соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие государства на назначение определённого лица главой дипломатического представительства - прим. ред.). Зеленский говорил, что экс-главком ВСУ сам изъявил желание попробовать себя на ниве дипломатии.

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#всу
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Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД РФ
09 мая 2024, 16:36

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, недавно объявленные в розыск, пропали из базы розыска МВД России. Об этом пишет ТАСС.
«По вашему запросу нет информации», — говорится в базе МВД РФ.

Ранее МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в базе розыска. Помимо этого, МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, карточка с фото украинского политика была опубликована в базе ведомства. Таким образом, сразу два украинских президента оказались в розыскной базе российского МВД.

Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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