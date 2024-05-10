Зеленский уволил начальника управления госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с поста главы Управления государственной охраны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
По какой причине произошло увольнение, не уточняется. Известно, что Рудь занимал эту должность с 2019 года.
До этого сообщалось о задержании СБУ двух полковников Управления государственной охраны, подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу ГУР и еще ряда чиновников. По данным информагентств, один из задержанных является руководителем департамента управления госохраны, приближенный к Сергею Рудю.
Ранее украинский депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Макрону посоветовали лечиться после его слов об отправке войск на Украину
До этого сообщалось о задержании СБУ двух полковников Управления государственной охраны, подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу ГУР и еще ряда чиновников. По данным информагентств, один из задержанных является руководителем департамента управления госохраны, приближенный к Сергею Рудю.
Ранее украинский депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Макрону посоветовали лечиться после его слов об отправке войск на Украину
Алина Юрчак