Зеленский уволил Залужного с военной службы

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Украинский президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.
Как следует из текста документа, бывший главком ВСУ генерал Залужный увольняется с военной службы в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы.
Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ ещё в феврале нынешнего года. На его место был назначен бывший командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о присвоении Залужному звания «Почётный гражданин Киева». Представители пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» в Киевском горсовете бойкотировали награждение Залужного и покинули зал заседаний во время голосования по поводу присвоения ему этого звания. Предполагается, что фракция выполнила распоряжение офиса президента.
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Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ ещё в феврале нынешнего года. На его место был назначен бывший командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о присвоении Залужному звания «Почётный гражданин Киева». Представители пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» в Киевском горсовете бойкотировали награждение Залужного и покинули зал заседаний во время голосования по поводу присвоения ему этого звания. Предполагается, что фракция выполнила распоряжение офиса президента.
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Александр Бойцов