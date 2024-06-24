Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале о смене командующего Объединенными силами ВСУ. Юрий Содоль был освобожден от должности, а на его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.
«Я решил заменить генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова», — сообщил Зеленский.Он уточнил, что это решение было принято после совещания с военнослужащими, в котором участвовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Зеленский подчеркнул, что в данный момент Украина должна сосредоточить основные усилия на Донбассе.
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