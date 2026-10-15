Мясной рацион связали с шансом дожить до 100 лет

15 октября 2026, 08:25

AJCN: Употребление мяса может повышать шансы дожить до 100 лет при недостаточном весе

Фото: iStock/Ruslan Sidorov

Китайские исследователи обнаружили связь между регулярным употреблением мяса и долголетием среди людей старше 80 лет с недостаточной массой тела. Ежедневное присутствие мясных продуктов в рационе сопровождалось более высокими шансами достичь столетнего возраста.