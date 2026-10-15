Мясной рацион связали с шансом дожить до 100 лет
Китайские исследователи обнаружили связь между регулярным употреблением мяса и долголетием среди людей старше 80 лет с недостаточной массой тела. Ежедневное присутствие мясных продуктов в рационе сопровождалось более высокими шансами достичь столетнего возраста.
В журнале The American Journal of Clinical Nutrition авторы исследования рассказали, что проанализировали сведения о питании 5203 пожилых людей. До 100 лет дожили 1459 участников, остальные умерли раньше.
Среди людей с дефицитом веса ежедневное употребление мяса повышало вероятность прожить до 100 лет на 44% по сравнению с вегетарианским рационом. При нормальной или повышенной массе тела ученые не нашли подобной зависимости.
Наиболее заметную связь эксперты выявили среди женщин. В мужской группе показатели долголетия не зависели от присутствия мяса в меню.
При этом пожилые вегетарианцы, включавшие в рацион рыбу, яйца либо молочные продукты, имели почти те же шансы прожить до ста лет, что и участники, употреблявшие мясо. Авторы считают, что ключевую роль способны играть белок и достаточная калорийность питания. В преклонном возрасте они помогают поддерживать мышечную массу и снижают риск истощения.
Исследователи подчеркнули: их работа показывает статистическую связь, но не доказывает, что мясные продукты напрямую увеличивают продолжительность жизни.
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