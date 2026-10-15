Врач напомнила взрослым россиянам о пяти обязательных прививках

15 октября 2026, 08:03

Врач Сулейманова: каждый взрослый должен быть привит от столбняка и гепатита В

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Ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Ангелина Сулейманова призвала взрослых следить за актуальностью вакцинации против пяти инфекций. Речь идет о дифтерии, столбняке, гепатите B, кори и краснухе.