Врач напомнила взрослым россиянам о пяти обязательных прививках
Ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Ангелина Сулейманова призвала взрослых следить за актуальностью вакцинации против пяти инфекций. Речь идет о дифтерии, столбняке, гепатите B, кори и краснухе.
В беседе с РИА Новости специалист пояснила, что защиту от дифтерии и столбняка нужно обновлять раз в десять лет. Прививка от кори необходима непривитым гражданам до 35 лет, тем, кто не болел инфекцией или получил лишь одну дозу вакцины.
Людям до 55 лет из групп риска стоит проверить иммунитет к кори. В эту категорию входят медицинские работники, педагоги и представители ряда других профессий с высоким риском контакта с инфекцией.
Сулейманова добавила, что прививку от гриппа рекомендуют делать каждый год без возрастных ограничений. При определенной эпидемиологической ситуации врачи советуют вакцинироваться от клещевого энцефалита, менингококковой инфекции и ряда других заболеваний.
Отдельное внимание специалисты уделяют вакцинации против вируса папилломы человека. Эта мера снижает вероятность рака шейки матки, опухолей горла и других онкологических заболеваний. Взрослым россиянам старше 18 лет рекомендуют рассмотреть прививку от коклюша: комбинированная вакцина одновременно защищает от коклюша, дифтерии и столбняка.
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