Мясо для бойцов СВО, портреты Шойгу и тайник в туалете: задержания в МО и имущество чиновников

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Во время обысков у бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, были найдены необычные картины. На холстах представлены изображения экс-главы оборонного ведомства Сергея Шойгу и его заместителей в образах дворян и революционеров. Однако это не самая странная находка правоохранителей во время следственных действий. О том, что хранили у себя в домах арестованные российские чиновники – в материале «Радио 1».
Арест Булгакова
Дмитрий Булгаков был задержан по делу о коррупции 26 июля. Ранее чиновник занимал должность начальника тыла, ответственного за материально-техническое обеспечение армии. Его заподозрили в растрате, откатах и подмене мяса для бойцов СВО. В деле о коррупции проходят еще несколько фигурантов. Как выяснилось, один из них скончался в столичном СИЗО. Причиной смерти бизнесмена Игоря Котельникова стала сердечная недостаточность.
По версии следствия, фигурант имел отношение к поставке в армию некачественных сухпайков по завышенным ценам.
Картины в доме Булгакова
Фотографии полотен, найденных в доме Дмитрия Булгакова быстро разлетелись в Сети. На картинах чиновники Минобороны РФ представлены в образах исторических персонажей. Хозяин дома изображен в форме офицера времен войны 1812 года. На другой картине изображен бывший министр обороны России Сергей Шойгу, представленный в образе полководца Михаила Кутузова. Бывший заместитель Шойгу Руслан Цаликов — в роли генерала Михаила Барклая де Толли. На картинах также присутствуют другие экс-заместители министра оборонного ведомства.
Имущество замминистра обороны Булгакова
По данным декларации, в 2018 году высокопоставленный военный заработал 15,2 миллиона рублей. При этом большая часть имущества была записана на его жену. Доходы последней скромнее и составляют всего 226 тысяч рублей в год. Однако в собственности супруга Булгакова имеет три земельных участка общей площадью почти 3000 квадратных метров. Но одном из них располагается жилой дом площадью 620 квадратных метров. Также на жену зарегистрирована иномарка Lexus.
Дача за 200 млн
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Тайник в туалете
В деревянном туалете главы минздрава Алтая нашли шесть миллионов рублей. Они были спрятаны в деревянном туалете под досками.
Ручка за 36 млн рублей
По подозрению в коррупции в 2015 году был задержан экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. В ходе обыска у него изъяли около миллиарда рублей наличными в разных валютах, а также порядка 800 единиц различных драгоценностей, в том числе 200 пар часов, бриллиантовую карту России и пишущую ручку за 36 млн рублей.
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