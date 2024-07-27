Предсказана судьба генеральских погон и звезды Героя России у арестованного экс-зама Шойгу

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, скорее всего, будет лишен генеральских погон и звезды героя России, заявил юрист и руководитель московского Центра правопорядка Александр Хаминский.
По его словам, суд может оставить осужденному звание героя, но только в том случае, если звезда вручается за действительно героический поступок.
Он также считает, что бывший заместитель Сергея Шойгу также будет лишен звания генерала армии.
О задержании и аресте Булгакова стало известно днем 26 июля, когда ему было предъявлено обвинение по делу о коррупции.
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«Исходя из биографии Дмитрия Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением, поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен», – рассказал Хаминский.
Он также считает, что бывший заместитель Сергея Шойгу также будет лишен звания генерала армии.
О задержании и аресте Булгакова стало известно днем 26 июля, когда ему было предъявлено обвинение по делу о коррупции.
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Александр Климов