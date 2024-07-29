Экс-начальника ЦСКА Барышева осудили на 13 лет за взятки и мошенничество

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Столичный гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева за взятки, мошенничество и попытку побега при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсант».
Суд признал Барышева виновным и путем частичного сложения наказаний назначил ему 13 лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, Барышева обязали выплатить крупный штраф и лишили его орденов Почета и Дружбы, звания полковника. Также он не сможет занимать руководящие должности на протяжении десяти лет. При этом обвинение просило для него 17 лет лишения свободы.
При этом по некоторым преступлениям Барышева уголовные дела были прекращены в связи с истечением срока давности, однако без права реабилитации.
Также к девяти годам условно приговорили заместителя Барышева Андрея Хамазина, который дал показания против своего начальника.
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При этом по некоторым преступлениям Барышева уголовные дела были прекращены в связи с истечением срока давности, однако без права реабилитации.
Также к девяти годам условно приговорили заместителя Барышева Андрея Хамазина, который дал показания против своего начальника.
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Элина Позднякова