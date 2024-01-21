Mysl Polska: Власти Украины обеспокоены популярностью «Слова пацана»

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Власти Украины обеспокоены растущей популярностью в стране российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил журналист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» российского режиссёра Жоры Крыжовникова вышел в минувшем декабре и сразу стал главным культурным событием конца 2023 года в России. Декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Александр Аузан объясняет такую популярность тем, что реакция россиян на сериал оказалась столь сильной из-за того, что в России «люди делятся на своих и чужих, а средством защиты являются сила и культ силы».
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