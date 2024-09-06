Загруженность подмосковных дорог утром 6 сентября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается интенсивность трафика на дорогах Московской области утром в пятницу, 6 сентября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Ленинградское, Боровское, Рязанское, Щёлковское, Косинское, Минское, Носовихинское, Каширское, Рублёво-Успенское, Киевское, Ярославское и Дмитровское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали более миллиона автомобилей, что на 1,1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов