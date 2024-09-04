Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 13 по 30 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 13 сентября до конца месяца из-за ремонтных работ на двух перегонах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«С 13 по 30 сентября будет проводится капитальный ремонт мостов на перегоне Русаново – Жижица и капремонт пути на перегоне Нелидово – Подсосенка. В связи с этим изменится расписание электричек на участке между Ржевом и Великими Луками. У некоторых поездов поменяется время отправления и прибытия, часть составов отменят», — говорится в сообщении.Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов