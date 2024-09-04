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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 13 по 30 сентября

04 сентября 2024, 16:46
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 13 сентября до конца месяца из-за ремонтных работ на двух перегонах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.


«С 13 по 30 сентября будет проводится капитальный ремонт мостов на перегоне Русаново – Жижица и капремонт пути на перегоне Нелидово – Подсосенка. В связи с этим изменится расписание электричек на участке между Ржевом и Великими Луками. У некоторых поездов поменяется время отправления и прибытия, часть составов отменят», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#электрички
#ленинградское направление
#минтранс мо
Руководство Раменского с мая по август провело 26 выездных встреч с жителями
04 сентября 2024, 16:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С мая по август в Раменском городском округе было организовано более 20 выездных встреч для жителей.
Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Городской округ Раменский у нас большой, развивающийся, с огромным количеством проектов и задач. В начале мая вы взяли на себя руководство. Осенью Совет депутатов выберет главу округа. А сегодня предлагаю обсудить ключевые задачи, от решения которых зависит уровень и качество жизни в муниципалитете. Знаю, что вы используете формат выездных администраций. Расскажите о наиболее значимых проектах, и какие вопросы жители чаще всего ставят на встречах», – сказал Воробьёв.
Малышев доложил, что с мая по август было организовано 26 встреч.

Губернатор напомнил, что на этой неделе состоятся выборы в местный Совет депутатов.
«У вас достаточно богатый, хороший опыт работы на муниципальном уровне в разном качестве. Вы знаете округ, тех, кто проживает там, встречаетесь с жителями. Я прошу вас и впредь это ставить в приоритет. В пятницу, субботу и воскресенье – выборы в муниципальный Совет депутатов. Надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования вами и вашей командой будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», – подчеркнул глава региона.
Сообщается, что в ходе рабочей встречи Воробьёв и Малышев обсудили подготовку системы ЖКХ к зимнему периоду, благоустройство, капремонт и строительство социальных объектов.

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#московская область
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#выборы
#выездная администрация
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Более 55 тысяч жителей Московской области воспользовались услугами БТИ
04 сентября 2024, 16:28

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

С ​начала 2024 ​года более 55 тысяч граждан Московской области обратились за помощью в областное бюро технической инвентаризации, сообщает региональное Министерство имущественных отношений.
Жители Подмосковья могут удобно заказать технический паспорт для квартир и нежилых помещений, а также получить справки об инвентаризационной стоимости недвижимости и наличии или отсутствии прав собственности на объекты через онлайн-портал государственных услуг региона.

Кроме того, услуга «Предоставление архивных сведений», которая включает в себя выдачу справки по правам собственности на объекты недвижимости, действовавшие до 1998 года, и информацию об их инвентаризационной стоимости, теперь доступна через приложение «Добродел».

Если вы хотите оформить эту услугу, выполните следующие шаги:
  • скачайте приложение «Добродел»;
  • откройте раздел «Услуги» и кликните на «Все услуги»;
  • выберите блок «Дом и ЖКХ»;
  • нажмите на опцию «Предоставление архивных сведений»;
  • заполните представленную онлайн-форму и отправьте заявку.
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#справки
#московская область
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В Подмосковье штрафы за перевозку мусора за лето составили около 90 млн рублей
04 сентября 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Почти 90 миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области за три летних месяца по данным, полученным с дорожных камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«С июня по август камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории Московской области 1760 нелегальных перевозчиков строительного мусора. Сумма штрафов, выписанных нарушителям, составила 88 с половиной миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего нарушений было зафиксировано на двух дорогах в Ленинском городском округе: на участке трассы М-4 «Дон» и на Каширском шоссе.

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#минчистоты
#строительный мусор
#штрафы
#ленинский городской округ
#московская область
#подмосковье
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В Одинцове открыли новый корпус школы «Надежда» для 400 особенных детей
04 сентября 2024, 16:18

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов открыл новый корпус коррекционной школы «Надежда».
Вместе с воспитанниками их родителями, педагогами и директором Ксенией Махнач образовательное учреждение открывали первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, депутаты окружного Совета депутатов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Корпус расположен на улице Вокзальной. Теперь современную школу будут посещать более 400 особенных ребят.
«Это действительно новый корпус – красивый, комфортный, оснащённый самым современным оборудованием, и в то же время уютный и дружелюбный. Мы прошли большой и очень непростой путь от общения с родителями и самой идеи до проекта и его финального воплощения. На этом пути было большое количество проблем и сложностей, но всё это осталось позади. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что всё было не зря», – сказал Иванов.
Он поблагодарил за огромную работа застройщика и финального подрядчика, поздравил педагогов, родителей и детей с началом нового учебного года и открытием школы.

Для обучающихся школы «Надежда» создали праздничную атмосферу. Всех встречали аниматоры с подарками от благотворителя Антонины Лобачёвой, а Эстрадно-джазовый оркестр под руководством Андрея Балина исполнил популярные школьные песни и мелодии из мультфильмов.

В актовом зале ученики представили концертную программу для родителей и гостей новой школы. Особым сюрпризом стало приветственное слово выпускника Антона Корябочкина, который подарил школе собранную вручную модель самого быстрого в мире пассажирского самолёта «Конкорд».
«Этот подарок – воплощение мечты и надежды мировой авиации. Я хотел показать этим, что, как и самолёт, ученики из года в год поднимаются на новые вершины развития. Я глубоко убеждён, что человек приходит в этот мир созидать. Сегодня я делюсь этим вдохновением с ребятами и желаю им ещё больше достижений и исполнения целей», – подчеркнул Антон.
В завершение мероприятия Андрей Иванов встретился с родителями учеников, педагогами, представителями духовенства, благотворительных и некоммерческих организаций. За чашкой чая они обменялись эмоциями и пожеланиями.

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#одинцовский городской округ
#школы
#подмосковье
#андрей иванов
#московская область
#дети
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В Подмосковье были отремонтированы ограждения на 10 дорогах
04 сентября 2024, 16:14

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

По сообщениям Минтраса Подмосковья, специалисты Мосавтодора завершили ремонт повреждённых тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на десяти региональных дорогах.
Работы были выполнены на таких объектах, как: Дзержинскок шоссе в Котельниках, улица Гагарина в Жуковском, улица Ленина в Истре, Московская улица в Можайске, Рябиновая улица в Домодедове, а также Лесная улица в селе Жавронки Одинцовского района и Красноармейское шоссе у хутора Паршино Пушкинского района. Ремонт ограждений также был осуществлен на 76-м километре Каширского шоссе в Ступине и на Октябрьском проспекте и улице Карла Маркса в Люберцах, последние два в поселке Красково.

В ведомстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, где существует риск выхода пешеходов на проезжую часть, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Они также не предотвращают заезд автомобилей на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения предназначены для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения помогают снизить вероятность съездов с дороги.

Еженедельно проводится обследование дорожной сети, при этом особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. В случае необходимости осуществляются соответствующие ремонтные работы.

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#дороги
#ремонт
#безопасность
#шоссе
#улица
#подмосковье
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Андрей Иванов обсудил с жителями Заречья ЖКХ, благоустройство и транспорт
04 сентября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Личный приём в формате выездной администрации провёл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов со своими заместителями в рабочем посёлке Заречье, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Основные вопросы, которые поднимали жители в ходе приёма, касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и работы общественного транспорта», — говорится в сообщении.
В частности, по одному из обращений глава округа поручил включить в программу модернизации детскую площадку, расположенную между домами №№19 и 21 на Заречной улице. Будет также приведена в порядок песочница у дома №13 и взята на контроль уборка территории у дома №19.

Обсуждался также ремонт домов и оптимизация автобусного маршрута №818 — это можно будет сделать после завершения строительства подъезда к инновационному центру «Сколково». Кроме того, Андрей Иванов поручил помочь жительнице Заречья с покупкой редкого лекарства.

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#одинцовский городской округ
#выездная администрация
#приём
#андрей иванов
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Россияне назвали предпочтительные профессии для своих детей
04 сентября 2024, 16:03

Фото: iStock/Lordn

Исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
«30% опрошенных родителей подчеркнули, что им неважно, какую профессию выберут их дети, и хотели бы предоставить им свободу выбора. Среди остальных 70% самыми популярными профессиональными направлениями, в которых респонденты предпочли бы видеть своих детей, стали IT и телеком, медицина и фармацевтика, а также юриспруденция», — приводит RT результаты исследования.

В свою очередь старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева прокомментировала новость о высоких зарплатах курьеров и отметила, что это не повлияет на желание молодых людей идти в IT.

«Курьерская работа может предложить высокий доход, но профессия IT-специалиста имеет преимущества, такие как перспективы карьерного роста, возможность заниматься творческими задачами и создавать инновационные продукты. IT-сфера предоставляет стабильные условия труда и возможности для личного и профессионального развития. Курьерская работа может быть временной или переходной, а профессия в IT дает долгосрочные возможности», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Береснева.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 31% россиян не испытывают ухудшения настроения из-за своих руководителей.

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#дети
#работа
#опрос
#профессия
#it
#россияне
#профессии
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Глава АИДТ Ветров призвал отменить «домашку» в школах в первые дни учёбы
04 сентября 2024, 15:39

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил отменить в российских школах домашние задания в первые дни учебного года.
Он пояснил, что у школьников в связи с первыми учебными и так стресс из-за смены режима дня, питания, нагрузок и т. д.

«Прошу оценить возможность отказа от домашних заданий и внедрения сложных предметов в первые учебные дни сентября для снижения стресса среди школьников. Данную практику можно было бы распространить на учеников начальной и средней школы, которым не предстоит в конце года сдача экзаменов и/или поступление», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

До этого в Москве начался дополнительный период сдачи ЕГЭ, который продлится до 23 сентября. Уточняется, что в этот период разрешается сдать только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня.

«Это могут сделать участники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. Предметы по выбору можно будет пересдать только в следующем году», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента образования и науки.

Ранее президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле в Республике Тыва.

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#дети
#школы
#егэ
#обращения
#стресс
#рф
#образование
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Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел новую школу в Заречье
04 сентября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Новая школа, рассчитанная на 600 учеников, открылась на Торговой улице в ЖК «Заречье Парк» на территории рабочего посёлка Заречье Одинцовского городского округа, учебное заведение осмотрел глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Современное здание постепенно наполняется жизнью, ученики и педагоги обживаются в новых кабинетах, на стадионе проходят уроки физкультуры, а младшеклассники активно осваивают игровую площадку», — сказал Андрей Иванов.
Он добавил, что сейчас в школе учатся 507 детей и работают 34 педагога.

Школа была построена за счёт инвестора — группы компаний «Самолёт» — в рамках договора о комплексном развитии территории и передана муниципалитету. В инспекционном визите, помимо главы округа, приняли участие член окружного Совета депутатов, директор Зареченской средней школы Ирина Коротеева и директор культурно-досугового центра «Максимум» Сергей Цуранов.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#школа
#новостройка
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