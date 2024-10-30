На 10 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области отремонтировали остановочные павильоны на 10 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дорожники провели ремонт остановок в городах Раменское, Реутов, Долгопрудный, Серпухов и Коломна. Также работы провели в малых населённых пунктах – деревне Юрлово городского округа Химки, в посёлке Красково под Люберцами, селе Гжель Раменского округа и в деревне Соколово городского округа Солнечногорск», – уточнили в ведомстве.Там отметили, что специалисты Мосавтодора обследуют дорожную сеть каждую неделю. Особое внимание уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей.
Все работы отслеживает автоматизированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.
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Лора Луганская