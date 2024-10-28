В России выросла средняя цена ремонта и обслуживания авто

Фото: iStock/takoburito
В России по итогам девяти месяцев текущего года на треть выросла средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобиля. Такие данные представлены в исследовании автосервисов Fit Service.
«По итогам девяти месяцев 2024 года средний чек по ремонту и обслуживанию авто составил 10 тыс. рублей. Он вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит Газета.ру результаты исследования.
Объясняется такая ситуация в том числе инфляцией, а также увеличением стоимости нормо-часа. Кроме этого, отмечается, что работы по ремонты стали более трудоёмкими, так как владельцы автотранспорта нацелены на починку, восстановление и продление срока работы машин.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.
Читайте также:
Автоэксперт Кадаков предрёк рост должников по автокредитам
Российские таксисты жалуются на слишком низкое качество автомобилей из Китая
Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам
Мелисса Тимофеева