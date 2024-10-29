Жителям Подмосковья посоветовали переобуть автомобили

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московском регионе с середины недели начнётся ощутимое похолодание. Водителям рекомендуется не затягивать со сменой летней резины на зимнюю, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура воздуха в Московской области может опуститься до -1°С, а к концу недели – до 0°С днём и до -4°С ночью. В среду и четверг ожидаются небольшие дожди, местами мокрый снег. Ветер усилится до 7-12 м/с, в порывы достигая 17 м/с.
Водителям следует переобуть автомобиль. Зимние шины можно устанавливать шипованные или нешипованные с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S».
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Водителям следует переобуть автомобиль. Зимние шины можно устанавливать шипованные или нешипованные с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S».
«Шины важно менять своевременно. При низких температурах летние шины теряют эластичность. Из-за этого ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. В этом случае машина едет, как по льду, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Это может привести к аварии», – отметили в ведомстве.Следует также подготовить транспортное средство к зиме – проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумулятор.
«Необходимо также поставить новые свечи, масляный фильтр, смазать замки, заменить технические жидкости, колодки, изношенные элементы, выполнить антикоррозийную обработку, смазать замки, установить зимние дворники и залить незамерзающую жидкость», – добавили в пресс-службе.Там также напомнили о соблюдении правил зимнего вождения.
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Лора Луганская