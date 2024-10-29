В Мострансавто за год установят 40 новых моечных комплексов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Новые автоматизированные моечные комплексы уже работают в 14 подразделениях Мострансавто. А до конца года компания получит ещё 26 автоматизированных моек, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Сейчас струйно-щёточные установки размещены в Верее, Видном, Домодедове, Ивантеевке, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Раменском, Солнечногорске и Чехове. Автомойки оборудованы в специальных боксах. Пять установок представляют собой проездные мойки, ещё девять – портальные», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что у проездных моек моечное оборудование закреплено неподвижно, и они работают при движении транспорта своим ходом без остановки. За счет этого достигается высокая пропускная способность – до одного автобуса малого класса в минуту. На автобус большого класса потребуется около пяти минут.
Портальная мойка представляет собой передвижную моечную установку П-образной формы, которая моет неподвижный транспорт путём его перемещения вдоль по рельсам. Производительность мойки такого типа – от трёх до восьми автобусов в час.
В министерстве добавили, что конца года установить новые автоматизированные моечные комплексы планируют в 26 подразделений Мострансавто.
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