В Подмосковье завершили строительство 14 тротуаров вдоль региональных дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Четырнадцать тротуаров общей протяжённостью около девяти километров построили вдоль региональных дорог в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по устройству тротуаров завершили, в частности, в Дмитровском, Одинцовском, Талдомском, Раменском, Наро-Фоминском и Дзержинском округах, а также в Истре, Красногорске, Щёлкове и Коломне», — отмечается в сообщении.Строительство велось в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время обустройство свыше 39 километров новых тротуаров продолжается в 17 городских округах Московской области. Всего до конца года в Подмосковье планируют построить свыше 65 километров тротуаров.
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Лев Каштанов