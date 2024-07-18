В Подмосковье на 60 переходах через пути нанесли предупреждающие надписи

В Истре 17 августа снова проведут экологическую акцию по раздельному сбору вторичного сырья с участием жителей и эковолонтёров. Такие мероприятия проводятся регулярно, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.