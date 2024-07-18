В Подмосковье на 60 переходах через пути нанесли предупреждающие надписи

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На 60 переходах через железнодорожные пути в 12 округах Подмосковья нанесли специальные надписи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Мы продолжаем принимать меры для повышения безопасности на железной дороге. Надписи гласят: «Сними наушники, отвлекись от телефона». Такие трафареты напоминают пешеходам простые правила безопасности. Будьте внимательны и берегите себя – при переходе, убедитесь, что вблизи нет приближающегося поезда», – отметили в министерстве.Ранее там отмечали, что с начала года на железнодорожных путях Московской области погибли 95 человек. При этом 53 случая зафиксировано на так называемых «опасных тропах», 30 – на пешеходных переходах, 14 – на железнодорожных платформах.
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