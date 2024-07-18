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В Подмосковье на 60 переходах через пути нанесли предупреждающие надписи

18 июля 2024, 20:07
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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На 60 переходах через железнодорожные пути в 12 округах Подмосковья нанесли специальные надписи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.


«Мы продолжаем принимать меры для повышения безопасности на железной дороге. Надписи гласят: «Сними наушники, отвлекись от телефона». Такие трафареты напоминают пешеходам простые правила безопасности. Будьте внимательны и берегите себя – при переходе, убедитесь, что вблизи нет приближающегося поезда», – отметили в министерстве.
Ранее там отмечали, что с начала года на железнодорожных путях Московской области погибли 95 человек. При этом 53 случая зафиксировано на так называемых «опасных тропах», 30 – на пешеходных переходах, 14 – на железнодорожных платформах.

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#минтранс мо
#безопасность
#переход
#железная дорога
#подмосковье
#московская область
Психолог Шиманская назвала метод недопущения подростковых банд
Психолог Шиманская: Подростков надо организовывать вокруг чего-то
18 июля 2024, 20:13

Фото: iStock/Ridofranz

Психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявила, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.
Чтобы такие группы не вели асоциальный образ жизни, их надо правильным образом организовывать, считает специалист.

«Важно, что общество и с точки зрения государства, и с точки зрения родителей, должно осознавать эту необходимость группирования и давать максимум возможностей для этого представления через создание адекватных групп. Создавая площадки, пространства, библиотеки с центрами, воркауты, вокруг которых, кстати говоря, объединяются прекрасные направления», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Шиманская.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов заявлял, что вера людей в современном мире в магов, гадалок и колдунов объясняется их стремлением к успокоению.

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#психолог
#общество
#площадки
#подростки
#воспитание
#безопасность
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Гидролог Болгов сравнил чистоту Москвы-реки и Сены
18 июля 2024, 19:56

Фото: iStock/yulenochekk

Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН гидролог Михаил Болгов заявил, что Москва-река чище парижской Сены, поскольку первая является источником водоснабжения.
Он пояснил, что в черте города Москва-река грязнее, чем за его пределами.

Вместе с тем, специалист всё же подчеркнул, что без соответствующих анализов точных выводов и сравнений о чистоте рек делать нельзя.

«Москва-река, так как является источником водоснабжения, гораздо чище Сены, но в черте города поступает большое количество сточных вод, которые чистятся плохо, качество воды становится хуже. Чёткий ответ, конечно, я дать не могу. Передо мной нет анализов Сены и Москвы, раньше видел грязную воду и там, и там», — пояснил в беседе с NEWS.ru Болгов.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований.

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#москва
#река
#качество
#безопасность
#париж
#экология
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Открыта регистрация на историко-культурный форум «Истоки» в Севастополе
18 июля 2024, 19:53

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» пройдёт с 16 августа по 20 сентября в Севастополе, в музейно-археологическом комплексе «Херсонес Таврический». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
Проект «Истоки» объединяет молодёжь, изучающую культуру и традиции России, позволяет получить новый опыт, знания, обрести новые знакомства. Главные цели форума – воспитание уважения к истории своей семьи и традициям, формирование духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной идентичности, создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания.
«Для молодёжи проект «Истоки» – возможность в неформальной обстановке исследовать своё прошлое, чтобы стать сопричастным к созданию будущего. Ранее более 2 тыс. участников из 87 регионов России прошли образовательные программы центра «Истоки» в городе Печоры. Новая история скоро начнётся во втором центре, который расположится в Севастополе. Приглашаем всех желающих принять участие в форуме», – сказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
Форум предусматривает пять заездов: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Путь наставника», «Гармония» и «Школа молодого патриота».

Участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально-значимых проектов от «Росмолодежь.Гранты». Максимальный размер гранта – 1 млн рублей. У участников каждого заезда будет возможность подать заявку на грантовую поддержку своих инициатив по 18 тематическим номинациям. Это организация занятости молодёжи, работа с людьми с ОВ3, экологическое просвещение, развитие культурно-образовательной среды и многое другое.

Форум смогут посетить все желающие. Зарегистрироваться и подать заявку на грантовый конкурс можно на платформе федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России».

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#форум
#молодёжь
#регистрация
#гранты
#патриотизм
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Следующий из Дели в Сан-Франциско самолет запросил посадку в аэропорту Красноярска
Самолет Air India запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска
18 июля 2024, 19:46

Фото: iStock/Diy1

Самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.
Согласно информации источника, службы воздушной гавани находятся в полной готовности. Причины запроса посадки в настоящее время остаются неизвестными.

По предварительным данным, борт должен совершить посадку в аэропорту Красноярска в 19:45 мск. Согласно информации экстренных служб, причиной вынужденной посадки послужил сработавший датчик загорания в грузовом отсеке.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса.

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#самолет
#красноярский край
#индия
#аэропорт
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Хамзаев объяснил необходимость наказывать за дискредитацию семейных ценностей
18 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев объяснил инициативу наказывать за дискредитацию семейных ценностей необходимостью выравнивать демографическую ситуацию в стране, а также защищать молодёжь от движения чайлдфри, которое ей сильно вредит.
«Для России семейные ценности — это вопрос выживания. У нас с демографией сложности, мы должны бороться. С глобалистами невозможно играть на их условиях, нам нужно выстраивать механизм, который будет защищать нашу молодежь», — отметил в беседе с NEWS.ru Хамзаев.

По его мнению, такие фразы, как «вас никто не просил рожать» или заявления о том, что не надо плодить нищету, являются дискредитацией семейных ценностей. Подобные высказывания пагубно воздействуют на молодых людей, считает специалист.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко писала в своём блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.

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#россия
#молодёжь
#ценности
#государство
#семья
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В Московской области начался лёт крупных жуков усачей-кожевников
18 июля 2024, 19:19

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / А. Ульянов

В Подмосковье начался период лёта жуков усачей-кожевников. Энтомологи и натуралисты заметили этих жесткокрылых в парках и лесах региона, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Это второй по величине жук, обитающий в нашем регионе. Он уступает только жуку-оленю. Также он считается третьим по величине в России и одним из самых крупных представителей своего семейства в Европе. Эти жесткокрылые могут достигать 5 см в длину, умеют летать и имеют внушительные жвала», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам учёных, с середины июля до начала сентября у этих насекомых – период размножения. Усач-кожевник не занесён в Красную Книгу Московской области, однако отлавливать его в это время не рекомендуется, так как этот период важен для поддержания и сохранения популяции.

Около месяца назад Минэкологии предупреждало жителей о начале лёта краснокнижных жуков-оленей. Ведомство просило жителей не ловить этих редких жуков и сообщать специалистам о встречах с ними.

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#экология
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#подмосковье
#московская область
#природа
#насекомые
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Врач Валуйская объяснила причины инсульта в молодом возрасте
18 июля 2024, 19:18

Фото: iStock/peterschreiber.media

Врач-невролог Юлия Валуйская заявила, что причинами инсульта в молодом и детском возрасте могут быть аневризма или разрыв сосуда.
«В детском и молодом возрасте основная причина — это спонтанный разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки на фоне токсического воздействия. Также риск разрыва патологических сосудов и приобретено хрупких артерий значительно возрастает на фоне расстройств психики», — отметила в беседе с Газета.ру Валуйская.

Она отметила, что в целом это заболевание молодеет, на что влияют такие факторы, как качество питания, интоксикации, образ жизни и т. д.

Ранее врач-невролог военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что «рассеянный склероз» является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в период от 30 до 40 лет и может иметь абсолютно разные симптомы.

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#болезнь
#молодёжь
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Стало известно о резком падении рынка вторичного жилья в Москве
18 июля 2024, 19:06

Фото: iStock/yavorskiy

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил о сокращении спроса на готовое жилье в Москве на 28% за год.
При этом эксперт отметил, что россияне сместили фокус внимание на новостройки.

«На рынке готового жилья сейчас снижается спрос на квартиры в старых домах, но увеличивается на свежие новостройки. В Москве порядка 40% вторичного рынка — это готовые ЖК, построенные в последние годы. Это наиболее востребованные варианты, но еще интереснее предложения от застройщиков, которые предлагают субсидированную ипотеку и трейд-ин», — добавил в беседе с Газета.ру коммерческий директор строительной компании Дмитрий Голев.

Ранее коммерческий директор компании-девелопера Лилия Арцибашева заявляла о том, что в Москве в настоящее время наблюдется дефицит жилья с раздельной кухней.

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#жильё
#недвижимость
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В Истре проведут новую акцию по раздельному сбору вторсырья
18 июля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Истре 17 августа снова проведут экологическую акцию по раздельному сбору вторичного сырья с участием жителей и эковолонтёров. Такие мероприятия проводятся регулярно, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Присоединившись к акции по утилизации отходов, вы сделаете важный шаг к более чистой и здоровой экологии. Сделать это может любой желающий. Просто возьмите вторсырьё и передайте его волонтёрам. Принимаются бумага, картон, газеты, журналы, пластиковые бутылки, ёмкости от моющих средств, упаковки от продуктов, жестяные и алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки, за исключением хрусталя, тонкого стекла, фаянса и фарфора», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что принести можно также батарейки, аккумуляторы и некрупногабаритную бытовую технику. Как напомнили в надзорном ведомстве, вторсырьё должно быть чистым, без остатков пищи и бытовой химии.

Акция состоится 17 августа с 13:30 до 15:00 в Истре у входа в парк «Шишкин лес».

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