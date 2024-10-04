В Лобне началось строительство подъезда к ул. Гагарина в рамках Северного обхода

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Строительство продолжения Северного обхода города — подъезда к улице Гагарина — началось в Лобне, общая протяжённость нового двухполосного участка составит полтора километра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подъезд поможет вывести из города потоки грузового транспорта. Грузовики будет следовать по Северному обходу без возможности заехать на Батарейную улицу и Букинское шоссе», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он также напомнил, что параллельно на Северном обходе идёт строительство развязки на Рогачевском шоссе протяженностью 1,4 км. Основные работы должны быть завершены до конца текущего года.
Первый этап строительства Северного обхода Лобни был завершён в декабре 2022 года: движение открыли от Дмитровского шоссе до дороги «Хлебниково – Рогачёво – Луговая», включая путепровод через железную дорогу. Благодаря этому время выезда из города сократилось с полутора часов до двадцати минут. А в декабре 2023 года открылось движение по развязке на Дмитровском шоссе, обеспечившей прямой выезд на Северный обход.
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