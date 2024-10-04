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В Лобне началось строительство подъезда к ул. Гагарина в рамках Северного обхода

04 октября 2024, 14:25

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Строительство продолжения Северного обхода города — подъезда к улице Гагарина — началось в Лобне, общая протяжённость нового двухполосного участка составит полтора километра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подъезд поможет вывести из города потоки грузового транспорта. Грузовики будет следовать по Северному обходу без возможности заехать на Батарейную улицу и Букинское шоссе», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он также напомнил, что параллельно на Северном обходе идёт строительство развязки на Рогачевском шоссе протяженностью 1,4 км. Основные работы должны быть завершены до конца текущего года.



Первый этап строительства Северного обхода Лобни был завершён в декабре 2022 года: движение открыли от Дмитровского шоссе до дороги «Хлебниково – Рогачёво – Луговая», включая путепровод через железную дорогу. Благодаря этому время выезда из города сократилось с полутора часов до двадцати минут. А в декабре 2023 года открылось движение по развязке на Дмитровском шоссе, обеспечившей прямой выезд на Северный обход.

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#строительство
#дорога
В подмосковной деревне Мизиново построят блочно-модульную котельную
04 октября 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Современную блочно-модульную котельную мощностью 6 МВт построят в деревне Мизиново Лосино-Петровского городского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, строительство котельной и поставка туда всего необходимого оборудования. Завершение работ намечено на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 149 миллионов 217 тысяч 889 рублей 54 копейки, заявки принимаются до 14 октября. Строительство котельной будет финансироваться из бюджетов Московской области и Лосино-Петровского округа.

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#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
#котельная
#лосино-петровский
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Лидер сменился: названа самая популярная услуга на госпортале Подмосковья
04 октября 2024, 14:44

Фото: iStock/Chagin

Самой популярной услугой на госпортале Московской области за период с начала текущего года стала запись детей в кружки и секции, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Более двух лет самой востребованной опцией на портале госуслуг Московской области являлось получение выписки из домовой книги. К концу сентября 2024 года бессменного лидера сместила другая онлайн-услуга — запись в кружки и секции», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что с начала 2024 года заявление на запись детей на различные дополнительные занятия подали 733,8 тыс. человек, причём 56% таких заявок подано в сентябре.

Предыдущий чемпион по популярности — услуга по получению выписки из домовой книги — спустилась на втрое место рейтинга с результатом 686 тысяч заявлений А замыкает топ-3 выдача социальных карт жителя Московской области: 364,6 тыс. заявлений.

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Появилась новая версия причины вымирания динозавров
Nature: уничтожить динозавров могли два упавших на Землю астероида
04 октября 2024, 14:41

Фото: медиасток.рф

Упавший на полуостров Юкатан астероид, мог быть не единственным, который уничтожил динозавров около 66 миллионов лет назад. В тот же период на Землю упал еще один крупный астероид. К такому выводу пришли ученые после изучения кратера Надир у побережья Гвинеи.
Данные новых исследований британских и американских экспертов о гибели динозавров опубликовал научный журнал Nature. Согласно результатам исследования, на границе мелового и палеогенового периода, когда вымерли динозавры, в Землю врезался еще один крупный астероид. Это стало причиной образования кратера Надир, а также могло способствовать вымиранию господствовавших на Земле крупных рептилий.

Подводный кратер Надир у западного побережья Африки открыли недавно с помощью двухмерной сейсморазведки. Детализированное изображение кратера показало, что вымирание динозавров могло произойти в результате двух ударных воздействий.

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#наука
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#земля
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«Репетиция холода»: Синоптик рассказал, какая температура ждет москвичей на выходных
Синоптик Шувалов: настоящий холод придет в Москву во вторник следующей недели
04 октября 2024, 14:03

Фото: iStock/Chalabala

Первая неделя октября подходит к концу. Самый актуальный вопрос: когда ждать осенних холодов?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что на Москву и Подмосковье идет похолодание.

«В эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник. В дневное время ожидается 12-14 градусов, может, даже ниже. Дождь пойдет во второй половине дня пятницы и продлится до утра субботы, потом возобновится только ближе к ночи воскресенья», — сказал синоптик.

По его словам, в такие прохладные выходные стоит запастись крепким и горячим чаем и уютным пледом.

«Во вторник будет уже 5-10 градусов в дневные часы, и ожидается сильный дождь, потому что выскочит Южный циклон. Прогнозируются хорошие интенсивные осадки, после чего придет похолодание и Северо-Восточный ветер. В ночь с субботы на воскресенье низкие температуры по области, вплоть до заморозков», — поделился Шувалов.

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Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя
04 октября 2024, 13:53

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках и поздравил столичных педагогов с предстоящим Днем Учителя.
«Поздравляю от имени москвичей, от себя лично с Днем учителя. Благодарю вас за работу. Удивительные люди, которые любят свою профессию. Мы как к волшебникам отправляем наших детей, чтобы вы их воспитали, дали хорошее образование, и ждем этого чуда. Вы реально это чудо делаете. Спасибо вам большое», — обратился Собянин к учителям.

Он также вручил педагогам цветы в честь наступающего праздника.

Накануне губернатор Андрей Воробьёв поздравил подмосковных педагогов с наступающим Днём учителя и наградил лучших работников образования. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области. Награды получили педагоги, удостоенные звания «Учитель года Подмосковья 2024», «Воспитатель года Подмосковья 2024», а также лауреаты губернаторской премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

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#люди
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Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях меняется с 4 по 6 октября
04 октября 2024, 13:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных электричек, курсирующих на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях, будет меняться с вечера до утра с 4 по 6 октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«С 23:00 4 и 5 октября до 7:00 5 и 6 октября будет закрыт 2 главный путь на участке от Савёловского вокзала до Бескудниково и на станции Бескудниково. Из-за этого в указанный период будут увеличены интервалы между поездами, у некоторых электричек сократится число остановок на маршруте, а у части составов изменятся станции отправления и прибытия», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или в её мобильном приложении.

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Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Гросси, сообщили в Кремле
Песков: Путин пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Гросси
04 октября 2024, 13:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ближайшее время пока не планирует встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил 4 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В планах Владимира Путина пока нет контактов с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Рафаэль Гросси выразил надежду, что встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. По его словам, дату встречи должны согласовать с российскими коллегами.

По данным на 4 октября беспилотники ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. Дрон сбили вблизи атомной станции, после чего обломки взорвались.

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Школьники из Раменского приняли участие в мастер-классе по робототехнике
04 октября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Мастер-класс по механике и робототехнике провели для учеников восьмого класса Раменской школы №21 в Раменском коллеже, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занятие для школьников провёл руководитель учебно-производственного комплекса Раменского колледжа Максим Широков. Он рассказал ребятам о том, что такое программирование и робототехника, и показал, как можно использовать учебные конструкторы для создания сложных механизмов», — говорится в сообщении.
На мастер-классе по робототехнике школьники создали робота из деталей детского конструктора и подключили его к программе, которую написали сами, так что робот выполнял запрограммированные для него задачи. А на занятии по мехатронике ребятам продемонстрировали учебную модель подачи воздуха.

Мастер-класс был организован в рамках профориентационного проекта «Россия — мои горизонты».

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В Кремле сообщили, как Путин отметит день рождения 7 октября
Песков: Путин в день рождения 7 октября проведет рабочие встречи с лидерами СНГ
04 октября 2024, 13:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме. Планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 октября.
«Особо праздничного ничего не будет. У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государства СНГ у президента», — цитирует Пескова РИА Новости.

Отметим, что в понедельник, 7 октября, главе государства исполняется 72 года.

Ранее Госдума сообщила, что в конце октября россиян ждет 6-дневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходного 30 апреля. Рабочая неделя начнется 28 октября и продлится до 2 ноября включительно, при этом последний рабочий день официально будет сокращенным.

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