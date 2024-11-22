На 28 км ЦКАД началось строительство развязки с Дмитровским шоссе

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Первый этап строительства транспортной развязки между ЦКАД в районе 28-го километра и Дмитровским шоссе стартовал в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Работы первого этапа включают в себя строительство четырёх съездов, реконструкцию участка федеральной трассы А-107 «Московское малое кольцо», а также устройство переходно-скоростных полос и разворотной петли. Запустить движение по новой развязке планируется в 2026 году», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
Отмечается, что новую развязку оснастят автоматизированной системой управления дорожным движением. Такая система позволяет отслеживать ситуацию на проезжей части, фиксировать погодные изменения и заранее предупреждать водителей об изменениях обстановки на дороге.
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