Запустить движение по путепроводу в Аникеевке рассчитывают в конце года

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Открыть движение по путепроводу в Аникеевке через железнодорожные пути Рижского направления МЖД планируют в конце года. Такой срок назвали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Сейчас строители приступили к укладке асфальта на подходах к искусственному сооружению со стороны Волоколамского шоссе. Завершён монтаж металлоконструкций пролётного строения путепровода. Суммарная масса металлоконструкций превышает 1,1 тыс. тонн. Строительная готовность путепровода составляет 70%. Открыть движение нему планируется в конце года», – пояснили в ведомстве.Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки протяжённостью 1,4 км. Длина самого путепровода – 410 м. Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск».
Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
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Лора Луганская