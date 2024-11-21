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Запустить движение по путепроводу в Аникеевке рассчитывают в конце года

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Открыть движение по путепроводу в Аникеевке через железнодорожные пути Рижского направления МЖД планируют в конце года. Такой срок назвали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.


«Сейчас строители приступили к укладке асфальта на подходах к искусственному сооружению со стороны Волоколамского шоссе. Завершён монтаж металлоконструкций пролётного строения путепровода. Суммарная масса металлоконструкций превышает 1,1 тыс. тонн. Строительная готовность путепровода составляет 70%. Открыть движение нему планируется в конце года», – пояснили в ведомстве.
Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки протяжённостью 1,4 км. Длина самого путепровода – 410 м. Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск».

Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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#минтранс мо
Медведев поделился кадрами удара ракетой «Орешник»
21 ноября 2024, 22:04

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлён ракетный удар «Орешника» по «Южмашу».
На своей странице в социальной сети Х заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал видеозапись, на которой новейшая ракета «Орешник» наносит удар по «Южмашу».

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми. Удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — добавил политический деятель.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник». В ночь на 21 ноября армия России нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Российский лидер сказал, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию оппонент не сможет.


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В Госдуму внесли законопроект о расторжении ядерно-экологической программы
21 ноября 2024, 21:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ и протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению. Текст документа представлен в электронной базе нижней палаты парламента.
В законопроекте предлагается предлагается денонсировать указанные соглашение и протокол, которые были подписаны в Стокгольме 21 мая 2003 года.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам осуществить ревизию международных соглашений, определить среди них устаревшие и невыгодные для России. По итогу этой работы будут найдены соглашения, которые дают ряд привилегий для враждебных стран, и подготовить их к расторжению.

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#валентина матвиенко
#правительство
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Песков раскрыл, почему Россия не уведомила Запад о запуске ракеты средней дальности
Песков: РФ не обязана уведомлять кого-то о пуске ракеты средней дальности
21 ноября 2024, 21:32

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия заранее не направляла уведомление США или другим странам о применении новейшей ракеты «Орешник», поскольку таких обязательств нет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что никаких нотификаций не было, поскольку у российской стороны нет соответствующего обязательства в отношении ракет средней дальности.

По словам Пескова, такие действия России полностью соответствуют международным стандартам.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин выступил со специальным видеообращением в связи с нанесением ударов ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Глава государства отметил, что испытания новейшей ракеты «Орешник» прошли успешно.

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#конфликт
#испытания
#владимир путин
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Путин: конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера
21 ноября 2024, 20:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт приобрёл элементы глобального характера. Об этом глава государства сообщил в ходе своего видеообращения.
В четверг президент выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по территории России, которые были нанесены западным дальнобойным оружием.

Путин отметил, что Россия будет применять зеркальные меры в ответ на эскалацию конфликта, в которой принимают прямое участие западные государства. При этом он добавил, что применение Украиной дальнобойного оружия не повлияет на ход СВО.

Также глава государства обратился к тем, «кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России». По его словам, Россия предпочитает мирные пути, однако готова к любому развитию событий.

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#владимир путин
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#россия
#украина
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Стармер не осознаёт реальное положение дел на Украине, заявил посол РФ в Лондоне
Посол РФ в Лондоне: Стармер не осознаёт реальное положение дел на Украине
21 ноября 2024, 19:54

Фото: iStock/nevenmn

Многочисленные воинственные заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера в адрес России говорят о том, что он не осознаёт реальное положение дел в конфликте на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World.
По его словам, изначально Стармер не позволял себе откровенно воинственных заявлений, однако в последние дни после определённой критики в свой адрес он начал настаивать на том, что Запад, включая Великобританию, должен наращивать военный потенциал и предоставлять Украине больше помощи. Это, отметил Келин, говорит о том, что британский премьер не осознаёт реальную ситуацию на Украине, где дела на самом деле обстоят совершенно по-другому.

Также он подчеркнул, что Великобритания обязалась ежегодно выделять на поддержку Украины по три миллиарда фунтов стерлингов на фоне многомиллиардной «дыры» в бюджете. Кроме того, Британия стала первой страной, которая поставила Украине западные танки.

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#великобритания
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#танки
#всу
#запад
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Американист Дудаков объяснил планы Зеленского по разработке ресурсов
21 ноября 2024, 19:43

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, объясняется стремлением украинской власти хоть как-то заинтересовать приходящих к власти в Штатах республиканцев.
«Сейчас приходят республиканцы, прагматики, и здесь украинские лоббисты уже пытаются задействовать другую карту, такую более прагматичную, о том, что якобы нужно помогать Украине ради того, чтобы потом была возможность осваивать некие колоссальные ресурсы», — пояснил в беседе с RT Дудаков.

А политолог Иван Мезюхо объяснил, почему Киев поменял свою воинственную риторику на «воинственно-дипломатическую», в частности, касательно Крыма.

«Он боится президентства Дональда Трампа, так как тот для него означает политическую неопределенность, что для киевского режима может выразиться в том числе и проблемами с поставками американского вооружения Украине и финансовой помощью», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, говорит о прогрессирующем безумии Зеленского.

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#сша
#политолог
#депутат
#вооружения
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Депутат Толмачёв заявил о прогрессе безумия Зеленского
21 ноября 2024, 19:28

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что предложение Владимира Зеленского к США о совместной разработке месторождений украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе на перешедших России территориях, говорит о прогрессирующем безумии Зеленского.
«Безумие Зеленского прогрессирует без остановки. В попытках добыть ещё денег с Запада и продолжить войну до последнего украинца он не только раздал управляемые киевским режимом земли и предприятия иностранным компаниям, но и предлагает подряды на территориях, находящихся под контролем России», — отметил в беседе с RT Толмачёв.

Прокомментировал такое предложение Зеленского к США и депутат Госдумы Борис Гладких.

«Эти заявления звучат на фоне того, что сейчас ВСУ терпят неудачи на фронте по целому ряду направлений, продолжают отходить на запад. В этой ситуации необходимо давать какие-то посылы. Один из этих посылов — это сказать о том, что они не оставляют притязаний на территории», — приводят «Известия» со ссылкой на «Дума ТВ» слова Гладких.

Ранее Владимир Зеленский предложил США вместе разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, которые в основном находятся на территориях, которые взяла под контроль Россия, надеясь, что такое предложение может заинтересовать избранного президента США Дональда Трампа.

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#сша
#россия
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#депутат
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#всу
#запад
#украина
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AT: Байден разрешил Киеву атаковать Россию ATACMS, чтобы подставить Трампа
21 ноября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/rarrarorro

Пока ещё действующий президент США Джозеф Байден дал Киеву разрешение наносить удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS для того, чтобы подставить своего преемника, избранного лидера государства Дональда Трампа.
О таком решении главы Белого дома пишет американское издание American Thinker. По мнению обозревателей, в планах глубинного государства, интересам которого служат Байден и его администрация, добиться такой степени эскалации конфликта на Украине, чтобы его мирное урегулирование уже не представлялось возможным.

В публикации подчёркивается, что сторонники эскалации вооружённого противостояния пойдут на всё, чтобы Трамп в свой второй президентский срок не смог добиться заявленных целей и закончить конфликт на Украине. Они вынуждены так себя вести из страха возможных последствий и военного трибунала.

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#дома
#байден
#трамп
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«Никто не блефует»: Вучич объяснил позицию Путина по применению оружия для защиты
Вучич: только ненормальные думают, что Путин блефует в вопросе защиты РФ
21 ноября 2024, 18:53

Александр Вучич (фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что только ненормальные могут думать, что российский лидер Владимир Путин блефует в вопросе защиты России. Его слова приводит РИА Новости.
Глава Сербии отметил, что хорошо знает Путина, после чего призвал Евросоюз и США прислушаться к нему.

Вучич подчеркнул, что те люди, которые думают, что можно спокойно наносить удары по любым целям на территории России и такие шаги останутся без ответа, и Путин не применит все виды имеющегося в арсенале оружия, либо не знают российского лидера, либо просто «ненормальные».

Также сербский президент заявил, что мир в настоящее время находится на грани катастрофы.

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#сербия
#политика
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