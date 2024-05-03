На 40 километрах региональных дорог Подмосковья поменяли асфальт

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Новое асфальтовое покрытие уложили на 40 километрах региональных дорог Московской области в рамках работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги», ремонт продолжается ещё на 38 участках трасс, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Специалисты Мосавтодора завершили укладку 40 километров нового покрытия, работы продолжаются на 38 участках общей протяжённостью более 140 километров», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.В частности, ремонтные работы полностью завершены на пяти дорогах: на Курской улице в Подольске, на центральной дороге в серпуховской деревне Глубоково, на улице Солнцева в Рузе, на участке дороги «Чехов – Кресты» – Южный» рядом с автобусными остановками «Фабрика» и «ЖБИ», а также на Комсомольской улице в Чехове.
Выполнить весь запланированный объём работ по ремонту региональных дорог Подмосковья на этот год должны к осени.
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