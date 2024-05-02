В Щёлкове стартовал ремонт моста через реку Мелёжу

Ровно десять лет назад в Одессе произошли трагические события, которые унесли жизни 48 человек. Жертвами националистов стали противники новых украинских властей. О том, что известно о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, кто за этим стоит, и что рассказали очевидцы, расскажет редакция «Радио 1».

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе: 2 мая 2014 год





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«Никакого расследования не проводилось, это все было только на словах. Никто не собирался ни в чем этому Совету Европы помогать, а сам он оказался бессилен», — говорил тогда министр.





Кто стоит за ЧП в Одессе

«Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», — сообщил Медведчук.

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Очевидцы о событиях в Доме профсоюзов в Одессе

«Они фотографировались, ставя ноги на тела людей, и весело шутили… Для людей, переживших трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, жизнь поделилась надвое», — приводит слова собеседника издание.

«Я, наверное, и на СВО вернулся, потому что долг зовет. Я должен в Одессу заехать на танке», — заявил боец.

Уличные стычки в центре Одессы 2 мая 2014 года переросли в настоящие боестолкновения у Дома профсоюзов. Конфликт с применением подручных средств и оружия перерос в настоящую бойню, которая закончилась сожжением здания вместе с людьми внутри.Масштабному столкновению предшествовало решение властей о евроинтеграции. Часть жителей Одессы не приняли «евромайдан» и последующий за ним госпереворот 2014 года. В противовес им в городе существовали и лояльные «евромайдану» активисты, устраивающие демонстрации в поддержку новой власти.Стороны применяли в бою все: камни, бутылки с разжигательной смесью, дубинки, ножи и оружие. Несколько десятков человек попытались укрыться от нападавших в Доме профсоюза, но в итоге здание подожгли, забросав коктейлями Молотова и брусчаткой. В здании люди горели заживо, задыхались от угарного газа или погибали от травм, полученных в битве со сторонниками «евромайдана».По официальным данным, в итоге столкновений в Одессе в 2014 году погибли 48 человек. Еще 250 получили ранения. Однако бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук рассказал изданию РИА Новости о том, что число погибших в Доме профсоюза не менее 51 человека.По его словам, в число жертв не были включены те, кто позже скончался от полученных травм.В 2019 году миссия по правам человека сообщила, что ответственные за гибель людей и массовые беспорядки в Одессе не были наказаны. В МИД России ответственность за произошедшее возложили на украинское руководство, которое всеми возможными способами «затягивало» расследование по факту пожара, что указывает на его причастность.О том, что расследование и вовсе не проводилось, ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Поджог людей в одесском Доме профсоюзов был организован с целью устрашения народа. Такую стратегию выработал исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов. Об этом агентству ТАСС сообщил бывший глава украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. При этом политик отметил, что к преступлению причастны также внешние силы, которые имеют политическое влияние на Киев.Кроме того, к организации убийства людей были причастны высшие чины Украины. К консультациям по операции был причастен глава МВД, руководитель СБУ, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, а также глава Днепропетровской областной государственной администрации, пояснил политик.Медведчук заявил, что все участники этих деяний должны нести ответственность, и что преступления, совершенные этими «фашистскими выродками», не должны быть забыты.Очевидцы, слова которых приводит издание «Лента.ру» рассказали, что над телами погибших в Доме профсоюзов глумились обезумевшие от насилия протестанты.Активист одесского «антимайдана» Максим Суровикин, который в настоящее время проходит службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил, что хотел бы вернуться в Одессу на танке. Его слова приводит издание РИА Новости. Он рассказал, что в 2014 году, во время страшных событий на Украине, ему чудом удалось выжить. В результате столкновений он получил переломы ребер. Из здания Дома профсоюзов его вывели казаки, которые передали его врачам.В настоящее время Суровикин служит танкистом в 1-м армейском корпусе.Одна из активисток рассказала изданию РИА Новости о том, что над телами погибших издевались, отрезая ступни и другие конечности.Она отметила, что одесские сторонники «евромайдана» были шокированы жестокостью приезжих украинских националистов. Она также выразила уверенность в том, что число убитых людей намного превышает официальные данные. По ее словам, их количество варьируется от 130 до 200 убитых по словам свидетелей.



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