В Щёлкове стартовал ремонт моста через реку Мелёжу

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Щёлкове начался ремонт пешеходной части моста через реку Мелёжу вблизи деревни Хлепетово. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие тротуара, систему водоотвода, металлические и перильные ограждения. Для безопасного передвижения пешеходов работы на мосту выполняют поочерёдно с двух сторон. Мост играет важную роль в сообщении между жителями близлежащих деревень. Полностью завершить работы и открыть пешеходное движение запланировано к концу июля», – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что сейчас на региональной дорожной сети Московской области ремонтируют около 50 мостовых сооружений.
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Лора Луганская