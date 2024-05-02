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В Щёлкове стартовал ремонт моста через реку Мелёжу

02 мая 2024, 16:18
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Щёлкове начался ремонт пешеходной части моста через реку Мелёжу вблизи деревни Хлепетово. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.


«Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие тротуара, систему водоотвода, металлические и перильные ограждения. Для безопасного передвижения пешеходов работы на мосту выполняют поочерёдно с двух сторон. Мост играет важную роль в сообщении между жителями близлежащих деревень. Полностью завершить работы и открыть пешеходное движение запланировано к концу июля», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас на региональной дорожной сети Московской области ремонтируют около 50 мостовых сооружений.

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В Опалихе начали монтировать металлоконструкции пролёта будущего путепровода
02 мая 2024, 16:24

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство путепровода над железнодорожными путями ведётся в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, в настоящее время на объекте начался монтаж металлоконструкций пролётного строения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Стартовал монтаж металлоконструкций между опорами №№1 и2 со стороны улицы Опалиха. Потом строители начнут монтировать центральную секцию над железной дорогой и между опорами №№3 и 4 со стороны Ольховой улицы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Общая протяжённость путепровода составит 137 метров, он «свяжет» старую и новую части Опалихи, благодаря чему качество жизни возрастёт у более чем 25 тысяч жителей микрорайона.

Сдать путепровод в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

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«Баланс в жизни»: Психолог объяснила, как возвращаться к работе после долгих выходных
Психолог Кардиакос: первый день после выходных должен начинаться с трёх ступеней
02 мая 2024, 16:12

Фото: istockphoto/grinvalds

В мае россиян радуют долгие приятные выходные. Шашлыки, природа, гуляния в парках — всё это позволяет расслабиться и хорошо отдохнуть. Возникает вопрос: как собраться с силами и вернуться к работе после таких долгих праздничных дней?
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.
«Первый лайфхак — втягиваться в работу с незавершённых дел, потому что психика намного трудней возвращается к чему-то совсем новому. Найдите небольшой хвостик, за который вы можете зацепиться, потому что он уже часть кота, которого вы сможете приручить, погладить, положить к себе на коленки. Следующее — не пытайтесь сделать сразу все дела в один день. Самый первый день должен состоять из трёх ступенек: закончить незавершенное, перебрать текущее и посмотреть в будущее. Посмотреть в будущее – это написать небольшие тезисы, планы. Составить список дел в первый рабочий день – это лучшее, что вы можете сделать, то есть это будет таким хвостиком следующего дня. Таким образом, через эти три ступени мы быстрее втягиваемся», — сказала эксперт.

Также психолог рассказала, что питание и сон тоже сильно влияют на возвращение к режиму.
«Следующий момент — физиологический, то есть постараться перед рабочим днем не переедать вечером, не пить алкоголь и лечь спать пораньше. Избыток алкоголя больше скажется на состоянии вялости и отечности. Вся вредная пища может вызвать нежелание работать. То есть вот это русское «догулять до последнего» будет не самым лучшим», — отметила собеседница.

Психолог добавила о важности дополнительного удовольствия при возвращении в рабочий режим.

«Хорошим средством для того, чтобы влиться в работу, является дополнительное удовольствие. На работе, например, вы ходите в юбке и каблуках, а на майских выходных ходите в кроссовках и едите шашлыки. Если вы любите юбки и каблуки — это станет дополнительным стимулом для возвращения. Или, например, обсудить с коллегой майские праздники. Нужно найти что-то. Это похоже на то, как дети возвращаются в школу, и родители им говорят, что они там увидятся со своими друзьями. Если это друзья, если это приятное, то к этому хочется возвращаться», — сказала специалист.

По мнению Анастасии Кардиакос, для многих людей возвращение к режиму само по себе приятное дело, потому что есть чёткое понимание, во сколько встал, куда пошел, что сделал, когда вернулся — не нужно думать, что скоординировать.

В завершении беседы клинический психолог напомнила поговорку: мы никогда не поймем прикрас отдыха, не будь мы деятельны и заняты в другие дни. Если у нас нет работы, то сам смысл отдыха мы не поймём, то есть это такая возможность быть и активным, и пассивным, соблюдая некоторый баланс в своей жизни, заключила Анастасия Кардиакос.

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#рабочий
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В Серебряных Прудах пройдут рейды проверки водителей на трезвость
02 мая 2024, 16:03

Фото: istockphoto / ronstik

Массовые проверки на трезвость пройдут на территории городского округа Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Профилактические мероприятия продлятся до 12 мая.

«За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение (ст. 12.26 КоАП РФ). За повторное совершение таких правонарушений (управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что рейды проводятся для исключения случаев нарушения законности и предотвращению возможный несчастных случаев.

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#рейды
#серебряные пруды
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В Долгопрудном поймали трёх нелегальных перевозчиков мусора
02 мая 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Трёх водителей, перевозивших строительный мусор без необходимых разрешительных документов, задержали в городском округе Долгопрудный, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Все три водителя перевозили строительные грунты и стройотходы, не оформляя электронные талоны. Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов», — уточнил глава Минэкологии региона Тихон Фиросов.
В министерстве добавили, что полицейские изъяли автомобили, на которых нелегально перевозился мусор, и отправили их на штрафную стоянку.

Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе была обнаружена нелегальная свалка строительных отходов, ущерб от неё составил более 19 млн рублей.

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#минэкологии мо
#тихон фирсов
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В Подмосковье проводят мастер-классы по изготовлению куличей
02 мая 2024, 15:23

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Мастер-классы по изготовлению куличей проходят в Рузе. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мастер-классы пройдут в Доме вкусных историй на территории городского округа Руза.

«Кулич, символизирующий Воскрешение Иисуса Христа, будет испечен и украшен гостями лично, а затем им представится возможность забрать свои творения весом 350 грамм. Дети и взрослые могут оформить кулич различными украшениями, выбрать форму и начинку. Каждое изделие будет уникально по своему дизайну»,- подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что мастер-классы пройдут 2 мая в 17:00. Также желающие смогут знать интересные исторические факты о происхождении пасхальной выпечки

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#подмосковье
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«Отрезали ступни»: очевидцы о событиях в Доме профсоюзов и желании зайти в Одессу на танке
10 лет со трагедии в Доме профсоюзов в Одессе: причины, жертвы
02 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/Zeferli

Ровно десять лет назад в Одессе произошли трагические события, которые унесли жизни 48 человек. Жертвами националистов стали противники новых украинских властей. О том, что известно о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, кто за этим стоит, и что рассказали очевидцы, расскажет редакция «Радио 1».

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе: 2 мая 2014 год


Уличные стычки в центре Одессы 2 мая 2014 года переросли в настоящие боестолкновения у Дома профсоюзов. Конфликт с применением подручных средств и оружия перерос в настоящую бойню, которая закончилась сожжением здания вместе с людьми внутри.

Масштабному столкновению предшествовало решение властей о евроинтеграции. Часть жителей Одессы не приняли «евромайдан» и последующий за ним госпереворот 2014 года. В противовес им в городе существовали и лояльные «евромайдану» активисты, устраивающие демонстрации в поддержку новой власти.

Стороны применяли в бою все: камни, бутылки с разжигательной смесью, дубинки, ножи и оружие. Несколько десятков человек попытались укрыться от нападавших в Доме профсоюза, но в итоге здание подожгли, забросав коктейлями Молотова и брусчаткой. В здании люди горели заживо, задыхались от угарного газа или погибали от травм, полученных в битве со сторонниками «евромайдана».


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Пожар в Доме профсоюзов в Одессе: жертвы


По официальным данным, в итоге столкновений в Одессе в 2014 году погибли 48 человек. Еще 250 получили ранения. Однако бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук рассказал изданию РИА Новости о том, что число погибших в Доме профсоюза не менее 51 человека.

По его словам, в число жертв не были включены те, кто позже скончался от полученных травм.

Наказаны ли виновные за трагедию в Одессе


В 2019 году миссия по правам человека сообщила, что ответственные за гибель людей и массовые беспорядки в Одессе не были наказаны. В МИД России ответственность за произошедшее возложили на украинское руководство, которое всеми возможными способами «затягивало» расследование по факту пожара, что указывает на его причастность.

О том, что расследование и вовсе не проводилось, ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Никакого расследования не проводилось, это все было только на словах. Никто не собирался ни в чем этому Совету Европы помогать, а сам он оказался бессилен», — говорил тогда министр.

Кто стоит за ЧП в Одессе


Поджог людей в одесском Доме профсоюзов был организован с целью устрашения народа. Такую стратегию выработал исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов. Об этом агентству ТАСС сообщил бывший глава украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. При этом политик отметил, что к преступлению причастны также внешние силы, которые имеют политическое влияние на Киев.

«Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», — сообщил Медведчук.

Кроме того, к организации убийства людей были причастны высшие чины Украины. К консультациям по операции был причастен глава МВД, руководитель СБУ, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, а также глава Днепропетровской областной государственной администрации, пояснил политик.
Медведчук заявил, что все участники этих деяний должны нести ответственность, и что преступления, совершенные этими «фашистскими выродками», не должны быть забыты.

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Очевидцы о событиях в Доме профсоюзов в Одессе


Очевидцы, слова которых приводит издание «Лента.ру» рассказали, что над телами погибших в Доме профсоюзов глумились обезумевшие от насилия протестанты.

«Они фотографировались, ставя ноги на тела людей, и весело шутили… Для людей, переживших трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, жизнь поделилась надвое», — приводит слова собеседника издание.

Активист одесского «антимайдана» Максим Суровикин, который в настоящее время проходит службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил, что хотел бы вернуться в Одессу на танке. Его слова приводит издание РИА Новости. Он рассказал, что в 2014 году, во время страшных событий на Украине, ему чудом удалось выжить. В результате столкновений он получил переломы ребер. Из здания Дома профсоюзов его вывели казаки, которые передали его врачам.

В настоящее время Суровикин служит танкистом в 1-м армейском корпусе.

«Я, наверное, и на СВО вернулся, потому что долг зовет. Я должен в Одессу заехать на танке», — заявил боец.

Одна из активисток рассказала изданию РИА Новости о том, что над телами погибших издевались, отрезая ступни и другие конечности.

Она отметила, что одесские сторонники «евромайдана» были шокированы жестокостью приезжих украинских националистов. Она также выразила уверенность в том, что число убитых людей намного превышает официальные данные. По ее словам, их количество варьируется от 130 до 200 убитых по словам свидетелей.


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«Королева марафонов» намерена просить АС Москвы признать ее банкротом
ТАСС: Блиновская намерена просить АС Москвы признать ее банкротом
02 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Zolnierek

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, намерена попросить АС Москвы признать ее банкротом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что следует это из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Блиновская уведомляет о намерении обратиться в АС города Москвы с заявлением должника о признании себя банкротом, указано в документах.

Ранее сообщалось, что «королева марафона», содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции. Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой. Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» ушёл на СВО. Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.

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В Подмосковье на Пасху испекут более 500 тонн куличей
02 мая 2024, 15:00

Фото: Istockphoto / Alina Chernyshova

В Московской области в преддверии Пасхи произведут более 500 тонн пасхальной выпечки. Куличи уже появились на полках магазинов, монастырских лавок и кондитерских региона, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«На территории региона работают более 100 производителей хлебопекарной продукции. В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки. В нашем регионе работают более 6 тыс. сетевых объектов торговли продовольствием, где можно купить различные по форме, цене и оформлению куличи», – отметил Мурашов.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, обычный кулич весом 400-500 граммов в сетевом магазине обойдётся в среднем 280 рублей.

Самое большое количестве точек продажи освящённых куличей – в следующих городских округах: 11 в Красногорске, 12 – в Истре, 20 – в Серпухове и четыре – в Чехове.

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#московская область
#праздник
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В Москве почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014
02 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» около здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.
В украинском городе после государственного переворота в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая недалеко от Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы и участниками «евромайдана» – с другой. В результате этого противостояния палаточный лагерь был полностью разрушен. Также был подожжён Дом профсоюзов, в котором прятались представители «антимайдана». В тот день погибли 48 человек, ещё свыше 250 пострадали.

В акции памяти погибших приняли участие более 1,5 тысяч человек. Активисты держали в руках портреты погибших, цветы и плакаты с надписями: «Помним. Одесса. 2.05.2013» и «Нет фашизму». Также в здания бывшего посольства из свечей было выложено слово «Помним».

Председатель МГЕР Антон Демидов объявил минуту молчания в память о погибших в этой трагедии.

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#трагедия
#память
#активисты
#москва
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