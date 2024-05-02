В Московской области открыли четыре новые зоны каршеринга

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Оператор каршеринга «Ситидрайв» расширил зону сервиса и открыл новые подмосковные города для начала и завершения аренды. В список новых зон вошли ещё четыре городских округа, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Теперь начать и завершить аренду можно в Жуковском, Лыткарине, Раменском и Дзержинском. Мы прислушиваемся к пользователям, чтобы сделать каршеринг комфортным и доступным. Уверены, что поездки по Московской области, в Москву и другие города станут ещё удобнее», – сказал представитель «Ситидрайва».Пользователям каршеринга доступны такие тарифы, как поминутный и фиксированный, а также абонемент и пакеты от двух часов до семи дней.
На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 км от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки на расстояние до 2 тыс. км от Москвы.
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