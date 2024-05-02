В Опалихе начали монтировать металлоконструкции пролёта будущего путепровода

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Строительство путепровода над железнодорожными путями ведётся в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, в настоящее время на объекте начался монтаж металлоконструкций пролётного строения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Стартовал монтаж металлоконструкций между опорами №№1 и2 со стороны улицы Опалиха. Потом строители начнут монтировать центральную секцию над железной дорогой и между опорами №№3 и 4 со стороны Ольховой улицы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.Общая протяжённость путепровода составит 137 метров, он «свяжет» старую и новую части Опалихи, благодаря чему качество жизни возрастёт у более чем 25 тысяч жителей микрорайона.
Сдать путепровод в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
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Лев Каштанов